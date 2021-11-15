Отправлено: - 20:33

ACROS:

можно было с минимальным пакетом документов; там он продавал дороже, чем тут), ему год назад россияне выкатили такой бесконечный список требований, согласовании, лабораторных анализов и сертификатов.

ACROS:

для лохов. Это согласованные подковёрные игры

Цитата:Здесь не нашёл в вашем комментарии доказательства злого умысла россиян.Хотя соглашусь чтоЦитата:Как пример, пресловутые паспорта прививок. Которые при пересечении границы почемуто никому не нужны. Требуют только ПЦР.Хотя и здесь есть нюанс. Мне лично предлагали тест ПЦР без всяких заморочек ввиде визита в клинику, за 3000 тенге. На мой вопрос, ответили- границу пересечете без проблем.