Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42837
Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 19:21
В результате аварии часть машин, которые он перевозил, оказались разбросаны вдоль дороги, а водитель попал в больницу. ДТП произошло в ночь с 13 на 14 ноября в 1,5 км от с. Пешковка.
Читать новость
Читать новость
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 19:21
Что ж такое.
Одна авария за другой.
Гололёд?
Одна авария за другой.
Гололёд?
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:01
Богато стали жить казахстанцы! Раньше скотовозы с свиньями валялись по кюветам. Теперь автовозы лежат с импортными машинами.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2187
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:33
Водителя жалко: влетел, парень, на бабки по полной.
Цитата:
Да, гололёд: сегодня приехал с Костаная. Самый опасный участок: это от кафе "Виктория" с Рудного до Аятского моста - трасса яйцом и накатана.
Цитата:
Don Julio:
Гололёд?
Гололёд?
Да, гололёд: сегодня приехал с Костаная. Самый опасный участок: это от кафе "Виктория" с Рудного до Аятского моста - трасса яйцом и накатана.
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5409
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:38
Цитата:
Помню когда не очень опытен был, по 140 до Тобола на жд гонял по гололеду..
Трасса то была так себе..
Я еще думал про наших старшаков, что ехали около ста, типа трусы какие то..
Да уж..
Сегодня около ста ехал трасса Костанай Рудный и нормально..
Впереди на кресле ребенок, а это уже...
ACROS:
это от кафе "Виктория" с Рудного до Аятского моста - трасса яйцом и накатана.
это от кафе "Виктория" с Рудного до Аятского моста - трасса яйцом и накатана.
Помню когда не очень опытен был, по 140 до Тобола на жд гонял по гололеду..
Трасса то была так себе..
Я еще думал про наших старшаков, что ехали около ста, типа трусы какие то..
Да уж..
Сегодня около ста ехал трасса Костанай Рудный и нормально..
Впереди на кресле ребенок, а это уже...
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 831
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 23:06
Сочувствую водителю, видимо впервые оказался за рулём грузовика в таких условиях!? К сожалению у нас не принято страховать груз, какой бы он ни был.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4923
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 05:23
Помню, много лет назад подобную аварию на выезде из пригорода дружбы- рудненской трассы. Такое впечатление, что автовоз разогнался и резко повернул, что все легковушки раскидали по всей дороге.
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 06:39
Надо трезво оценивать свои возможности, может с десяток лет повозить глину и щебень на самосвале?
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 08:35
Цитата:
В соседней ветке, про аварию на трассе Костанай-Рудный, вы категорично утверждали что виновата трасса. Здесь, что виноват водитель.
А что, здесь, около Пешковки, отличная, скоростная магистраль международного уровня, гораздо лучшая, чем Костанай-Рудный?
Доктор СИЗШ:
Надо трезво оценивать свои возможности, может с десяток лет повозить глину и щебень на самосвале?
Надо трезво оценивать свои возможности, может с десяток лет повозить глину и щебень на самосвале?
В соседней ветке, про аварию на трассе Костанай-Рудный, вы категорично утверждали что виновата трасса. Здесь, что виноват водитель.
А что, здесь, около Пешковки, отличная, скоростная магистраль международного уровня, гораздо лучшая, чем Костанай-Рудный?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 08.08.12
- Сообщений:
- 1451
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 08:52
голалёд и погодные условия сыграли свою роль, НО у меня вопрос к Акимату : ГДЕ ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ??? или опять непогода не по графику? или снег не ждали в ноябре? Почему как взъезжаешь в РФ так там дороги чистят, сыпять реагенты при малейшем снежке и нет не какого гололёда и переметов (бываю исключения), а у нас то солярка не такая, то механизатор проспал, и еще 100500 причин чтоб не следить за дорогой до весны, а там уже солнышко пригреет и само растаит совместно с асфальтовым покрытием
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1375
Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 10:08
надеюсь водитель и груз были застрахованы, разок бы ответственных за ненадлежащее состояние дорог взгрели бы
эту трассу собирались сделать платной?
эту трассу собирались сделать платной?
Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 10:18
Цитата:
Страховка не является гарантией. Если установят вину водителя. Если в страховые имеется определённые условия.
То на водителе ещё и повиснет (не дай бог!) ещё и многомиллионный долг.
лимон:
надеюсь водитель и груз были застрахованы, разок бы ответственных за ненадлежащее состояние дорог взгрели бы
надеюсь водитель и груз были застрахованы, разок бы ответственных за ненадлежащее состояние дорог взгрели бы
Страховка не является гарантией. Если установят вину водителя. Если в страховые имеется определённые условия.
То на водителе ещё и повиснет (не дай бог!) ещё и многомиллионный долг.
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5409
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 10:48
На трассах до сих пор скидываются в кюветы
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 12:18
Цитата:
Don Julio:Мужчинка, угомонитесь! Излагаю свои мысли, исходя из своего полувекового опыта вождения автомобиля! И только!
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 19:59
Цитата:
Так я же и рассчитывал что вы поделитесь крупицами своего бесценного опыта вождения скотовозов в сложных погодных условиях на автобанах Пакистана.
Ну нет, так нет!
Но имейте ввиду, что возможно именно это помогло бы снизить аварийность. Особенно среди молодёжи.
Доктор СИЗШ:
Мужчинка, угомонитесь! Излагаю свои мысли, исходя из своего полувекового опыта вождения автомобиля! И только!
Мужчинка, угомонитесь! Излагаю свои мысли, исходя из своего полувекового опыта вождения автомобиля! И только!
Так я же и рассчитывал что вы поделитесь крупицами своего бесценного опыта вождения скотовозов в сложных погодных условиях на автобанах Пакистана.
Ну нет, так нет!
Но имейте ввиду, что возможно именно это помогло бы снизить аварийность. Особенно среди молодёжи.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 59
|Зарегистрированные пользователи: Victor Yang, Alehander
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать