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Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42837
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 11:59
В Казахстане 15 ноября отмечается День национальной валюты. Казахстанскому тенге исполнилось 28 лет. как менялась национальная валюта на протяжении этих лет, читайте в этом материале.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 736
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 19:21
Цитата:
Всетаки запямятовал.
200
ACROS:
150 тенге.
150 тенге.
Всетаки запямятовал.
200
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 39
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 19:30
Банкиры и банкирши сегодня весело гуляют на корпоративах, пропивая премии, нажитые на процентах от кредитов выданных населению.
Цитата:
Напомните, отчего Казахстан ввёл запрет на вывоз бензина в Россию?
Цитата:
Ну суть-то понятна. Россия обязана задорого покупать все что ни произведет Казахстан. Хоть шмурдяк, хоть киз...к.
Да! Это так.
[Исправлено: Don Julio, 15.11.2021 - 19:33]
Цитата:
ACROS:
любое передвижение казахского товара внутрь Российской империи блокируется россиянами всевозможными карантинами и прочими драконовскими заградительными условиями. Казахстан на 10
любое передвижение казахского товара внутрь Российской империи блокируется россиянами всевозможными карантинами и прочими драконовскими заградительными условиями. Казахстан на 10
Напомните, отчего Казахстан ввёл запрет на вывоз бензина в Россию?
Цитата:
serg kost:
Вассал это подчинённый по отношению к сюзерену.
Вассал это подчинённый по отношению к сюзерену.
Ну суть-то понятна. Россия обязана задорого покупать все что ни произведет Казахстан. Хоть шмурдяк, хоть киз...к.
Да! Это так.
[Исправлено: Don Julio, 15.11.2021 - 19:33]
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 99
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 19:31
Учитывая, что темперарный режим для перевозки должен быть -70, думал его купят только когда соответствующая температура будет на улице. Наши при +2+8 не могут сохранять ходовую цепочку. Если купили, то вложение денег должно быть огромное. Вот только как это реализуют? Самые "умные" даже от Спутника шарохаются как от чумы, типа почему эту вакцину придумали так быстро? Видно хотят испытания на них, здоровых проводить. А тут на беременных и детях! Пфайзер тоже быстро придумал...... как деньги заработать. А наши подключились, тоже хотят кусок пирога от этого. Лучше бы уже ревакцинацию начали, а то у меня время уже походит для процедуры. Ждём-с. А вдруг не успею? Как потом Путин будет следить за мной, где я и что делаю?
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 19:34
Цитата:
Перепутал, что ли? Бывает. Рахмет.
serg kost:
по отношению
по отношению
Перепутал, что ли? Бывает. Рахмет.
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 19:55
Цитата:
Запреты и прочие лапши на уши типа модернизации НПЗ и выравнивание цен- это всё х...я, для лохов. Это согласованные подковёрные игры нефтянных и прочих олигархов, во имя своей маржи.
Я точно знаю одно, не теоретически, а практически: мой таразский партнёр по бизнесу не может официально вывезти обработанные шкуры в Россию ( раньше можно было с минимальным пакетом документов; там он продавал дороже, чем тут), ему год назад россияне выкатили такой бесконечный список требований, согласовании, лабораторных анализов и сертификатов. Куда только он не обращался: и в Минсельхоз и в палату Атамекен" и в ветсанитарию - всё бесполезно, все всё понимают, но ничего поделать не могут, только разводят руками. Только иногда, при помощи его величества взятки, он провозит через границу большие партии шкур, а так бесполезно воевать с чиновниками, как с нашими так и российскими. Умный в гору не пойдёт - умный гору обойдёт.
Don Julio:
Казахстан ввёл запрет
Казахстан ввёл запрет
Запреты и прочие лапши на уши типа модернизации НПЗ и выравнивание цен- это всё х...я, для лохов. Это согласованные подковёрные игры нефтянных и прочих олигархов, во имя своей маржи.
Я точно знаю одно, не теоретически, а практически: мой таразский партнёр по бизнесу не может официально вывезти обработанные шкуры в Россию ( раньше можно было с минимальным пакетом документов; там он продавал дороже, чем тут), ему год назад россияне выкатили такой бесконечный список требований, согласовании, лабораторных анализов и сертификатов. Куда только он не обращался: и в Минсельхоз и в палату Атамекен" и в ветсанитарию - всё бесполезно, все всё понимают, но ничего поделать не могут, только разводят руками. Только иногда, при помощи его величества взятки, он провозит через границу большие партии шкур, а так бесполезно воевать с чиновниками, как с нашими так и российскими. Умный в гору не пойдёт - умный гору обойдёт.
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 20:00
Цитата:
200 - это что?
electro:
200
200
200 - это что?
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 39
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 20:33
Цитата:
Здесь не нашёл в вашем комментарии доказательства злого умысла россиян.
Хотя соглашусь что
Цитата:
Как пример, пресловутые паспорта прививок. Которые при пересечении границы почемуто никому не нужны. Требуют только ПЦР.
Хотя и здесь есть нюанс. Мне лично предлагали тест ПЦР без всяких заморочек ввиде визита в клинику, за 3000 тенге. На мой вопрос, ответили- границу пересечете без проблем.
ACROS:
можно было с минимальным пакетом документов; там он продавал дороже, чем тут), ему год назад россияне выкатили такой бесконечный список требований, согласовании, лабораторных анализов и сертификатов.
можно было с минимальным пакетом документов; там он продавал дороже, чем тут), ему год назад россияне выкатили такой бесконечный список требований, согласовании, лабораторных анализов и сертификатов.
Здесь не нашёл в вашем комментарии доказательства злого умысла россиян.
Хотя соглашусь что
Цитата:
ACROS:
для лохов. Это согласованные подковёрные игры
для лохов. Это согласованные подковёрные игры
Как пример, пресловутые паспорта прививок. Которые при пересечении границы почемуто никому не нужны. Требуют только ПЦР.
Хотя и здесь есть нюанс. Мне лично предлагали тест ПЦР без всяких заморочек ввиде визита в клинику, за 3000 тенге. На мой вопрос, ответили- границу пересечете без проблем.
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