Отправлено: - 19:49

Сабыр:

Не от лучшей жизни покупают эти китайские капсулы смерти + рос учёт(видимо по технике тоже не всё в порядке) наши граждане.. Уберите грабительский и не понятный утиль сбор и люди начнут ездить на нормальных авто. А пока вот так.

ПолиграфЪ Боярышников:

В такую погоду надо быть осторожным и соблюдать скоростной режим.А не летать как оголтелый

Цитата:Судя по новости появившейся чуть позднее, об аварии мерседеса и джипа, дело не в Китае, и не в россучете.А все таки в самих ездющих гражданах.Цитата:Да где вы раньше были!?Да чтоже вы раньше молчали!?Вот оно оказывается как! Ну кто бы мог подумать, как все просто!