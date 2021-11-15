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Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42837
Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 14:43
10 ноября в Казахстан прибыла первая партия вакцины от Pfizer/BioNTech. Премьер-министр Аскар Мамин заявил, что список граждан, которым разрешат вакцинироваться от коронавируса препаратом от Pfizer/BioNTech, могут расширить.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 514
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 14:43
А за 681 случаев смерти людей, привитых шмурдяком, мечтой менингитника »«Спутник V» кто будет отвечать? И это цифры только по ОЧЕНЬ скромным подсчётам
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 14:50
Цитата:
и главное не забыть в скромный подсчет добавить тех скромняг, которые купили справки
ПолиграфЪ Боярышников:
А за 681 случаев смерти людей, привитых шмурдяком, мечтой менингитника »«Спутник V» кто будет отвечать? И это цифры только по ОЧЕНЬ скромным подсчётам
А за 681 случаев смерти людей, привитых шмурдяком, мечтой менингитника »«Спутник V» кто будет отвечать? И это цифры только по ОЧЕНЬ скромным подсчётам
и главное не забыть в скромный подсчет добавить тех скромняг, которые купили справки
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 14:54
Требую вколоть вчкушке и юльке без очереди ... по самые гланды! Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
мечтой менингитника »«Спутник V»
тебе же говорили не смешивай, боком вылезет.. все намешала менингит и корону?
ПолиграфЪ Боярышников:
мечтой менингитника »«Спутник V»
тебе же говорили не смешивай, боком вылезет.. все намешала менингит и корону?
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 14:56
Цитата:
походу американским шмурдяком вколоться желающих не оказалось, а бабло то втюхано, отбивать надо.
Чтобы какие-то другие категории наших граждан имели возможность эту вакцину получить
походу американским шмурдяком вколоться желающих не оказалось, а бабло то втюхано, отбивать надо.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 514
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 14:57
Цитата:
Это хорошо что купили! Возможно цифра 681 увеличилась бы в разы!
antonK:
в скромный подсчет добавить тех скромняг, которые купили справки
в скромный подсчет добавить тех скромняг, которые купили справки
Это хорошо что купили! Возможно цифра 681 увеличилась бы в разы!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 514
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 15:02
Цитата:
Оооо как чертей корёжит! Наверное от шмурдяка спутник пошла мутация
yudjin:
по самые гланды!
по самые гланды!
Оооо как чертей корёжит! Наверное от шмурдяка спутник пошла мутация
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 15:04
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Это хорошо что купили! Возможно цифра 681 увеличилась бы в разы!
Это хорошо что купили! Возможно цифра 681 увеличилась бы в разы!
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5409
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 16:40
Файзером нужно, кто в Омерику хочет проехать..
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 99
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 19:46
А я думал, что эту вакцину привезут когда на улице будет -70. Вакцина должна храниться в замороженном виде при температуре от -70 до -85 °C. Наши перевозчики не могут сохранить ходовую цепочку+2+8 . Такое соблюдение температурного режима стоит дорого. Нет, очень дорого! Денег вбухали, а будет ли результат? Самые "умные" от Спутника шарохаются, думая что на них хотят испытания провести, а тут Пфайзер. Да ещё с испытаниями на беременных и детях. Так что можно считать деньги похороненны. Лучше бы привезли Спутник лайт, а то у всей нашей большой семьи подходит срок ревакцинацию в конце ноября, а его ещё нет. Надо это форсировать, а то кинется завтра Путин меня искать р не сможет без прививки найти. Где я, что делаю, с кем говорю
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