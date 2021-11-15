Отправлено: - 14:50

ПолиграфЪ Боярышников:

А за 681 случаев смерти людей, привитых шмурдяком, мечтой менингитника »«Спутник V» кто будет отвечать? И это цифры только по ОЧЕНЬ скромным подсчётам

Цитата:и главное не забыть в скромный подсчет добавить тех скромняг, которые купили справки