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≡ Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42837
Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 14:43
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10 ноября в Казахстан прибыла первая партия вакцины от Pfizer/BioNTech. Премьер-министр Аскар Мамин заявил, что список граждан, которым разрешат вакцинироваться от коронавируса препаратом от Pfizer/BioNTech, могут расширить.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
514
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 14:43
#1
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А за 681 случаев смерти людей, привитых шмурдяком, мечтой менингитника »«Спутник V» кто будет отвечать? И это цифры только по ОЧЕНЬ скромным подсчётам
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
914
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 14:50
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А за 681 случаев смерти людей, привитых шмурдяком, мечтой менингитника »«Спутник V» кто будет отвечать? И это цифры только по ОЧЕНЬ скромным подсчётам


и главное не забыть в скромный подсчет добавить тех скромняг, которые купили справки
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7891
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 14:54
#3
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Требую вколоть вчкушке и юльке без очереди ... по самые гланды! Цитата:


ПолиграфЪ Боярышников:
мечтой менингитника »«Спутник V»

тебе же говорили не смешивай, боком вылезет.. все намешала менингит и корону?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7891
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 14:56
#4
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Цитата:
Чтобы какие-то другие категории наших граждан имели возможность эту вакцину получить

походу американским шмурдяком вколоться желающих не оказалось, а бабло то втюхано, отбивать надо.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
514
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 14:57
#5
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Цитата:
antonK:
в скромный подсчет добавить тех скромняг, которые купили справки


Это хорошо что купили! Возможно цифра 681 увеличилась бы в разы!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
514
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 15:02
#6
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Цитата:
yudjin:
по самые гланды!

Оооо как чертей корёжит! Наверное от шмурдяка спутник пошла мутация
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
914
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 15:04
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Это хорошо что купили! Возможно цифра 681 увеличилась бы в разы!

:-o
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5409
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 16:40
#8
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Файзером нужно, кто в Омерику хочет проехать..
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П
* Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
99
Re: Доступ к вакцине Pfizer в Казахстане могут расширить
Отправлено: 15.11.21 - 19:46
#9
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А я думал, что эту вакцину привезут когда на улице будет -70. Вакцина должна храниться в замороженном виде при температуре от -70 до -85 °C. Наши перевозчики не могут сохранить ходовую цепочку+2+8 :-) . Такое соблюдение температурного режима стоит дорого. Нет, очень дорого! Денег вбухали, а будет ли результат? Самые "умные" от Спутника шарохаются, думая что на них хотят испытания провести, а тут Пфайзер. Да ещё с испытаниями на беременных и детях. Так что можно считать деньги похороненны. Лучше бы привезли Спутник лайт, а то у всей нашей большой семьи подходит срок ревакцинацию в конце ноября, а его ещё нет. Надо это форсировать, а то кинется завтра Путин меня искать р не сможет без прививки найти. Где я, что делаю, с кем говорю :-) :-) :-)
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