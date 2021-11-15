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≡ Тестовые испытания или собачьи бои? - Заводчики волкодавов считают, что новый законопроект навредит породе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42837
Тестовые испытания или собачьи бои? - Заводчики волкодавов считают, что новый законопроект навредит породе
Отправлено: 15.11.21 - 17:43
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Заводчики тобетов провели тестовые испытания своих питомцев в 14 ноября. Приглашали журналистов - чтобы наглядно доказать необходимость этого элемента дрессировки. Корреспондент "НГ" откликнулся, посмотрел на тесты и выслушал аргументы.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
914
Тестовые испытания или собачьи бои? - Заводчики волкодавов считают, что новый законопроект навредит породе
Отправлено: 15.11.21 - 17:43
#1
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"Наши предки испокон веков занимались разведением тобетов"

так же наши предки ходили без одежды и жили без света и интернета но теперь все по-другому.

это я к тому что, на мой взгляд, в качестве аргумента говорить - мы всегда так делали и предки так делали, не самый удачный аргумент

[Исправлено: antonK, 15.11.2021 - 17:46]
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14524
Re: Тестовые испытания или собачьи бои? - Заводчики волкодавов...
Отправлено: 15.11.21 - 17:56
#2
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Цитата:
Чем же тогда ваше зоотехническое мероприятие отличается от собачьих боев, которые запрещены во многих регионах Казахстана? - спросил я.

- При проведении тестовых испытаний собак соблюдаются строгие правила, - ответил Мурзатаев. - Во-первых, у нас есть специальные судьи (обычно их можно узнать по желтым жилетам), которые следят за соблюдением правил собаками и заводчиками. Например, бой прекращают, если собака начинает лаять, если она скулит или же убегает и не хочет драться.

Источник:


Те же бои, только с правилами. А под эту гребенку можно и проводить эти бои.
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
38
Re: Тестовые испытания или собачьи бои? - Заводчики волкодавов...
Отправлено: 15.11.21 - 19:14
#3
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Цитата:
такого понятия, как тестовые испытания, не будет, их просто запретят

Та же фига, только в профиль, снизу. Как ни крути, как ни называй. Хоть тестовый, но это бой.
Цитата:
 В нашем регионе волки нападают не часто, но собаки охраняют скот не только от них. Насчет ружья - человек не может следить за стадом круглосуточно, а тобет постоянно рядом. Он должен дать волкам, лисам и корсакам достойный отпор, а не убегать как трус.

Пусть скажет, сколько у него голов в стаде. Всмысле в отаре. И сколько его лучшая собака порвала хорьков, лис, волков.
Рупьзасто, что у него нету таких цифр.
Зато наверняка есть цифры сколько его собаки провели "тестовых испытаний". И в скольких они победили. Так об чем дальше спорить?
И да, что все пастушеские породы собак должны быть еще и бойцовыми?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
736
Re: Тестовые испытания или собачьи бои? - Заводчики волкодавов...
Отправлено: 15.11.21 - 19:44
#4
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Очень сложная тема :-x
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