Отправлено: - 19:14

такого понятия, как тестовые испытания, не будет, их просто запретят

В нашем регионе волки нападают не часто, но собаки охраняют скот не только от них. Насчет ружья - человек не может следить за стадом круглосуточно, а тобет постоянно рядом. Он должен дать волкам, лисам и корсакам достойный отпор, а не убегать как трус.

Цитата:Та же фига, только в профиль, снизу. Как ни крути, как ни называй. Хоть тестовый, но это бой.Цитата:Пусть скажет, сколько у него голов в стаде. Всмысле в отаре. И сколько его лучшая собака порвала хорьков, лис, волков.Рупьзасто, что у него нету таких цифр.Зато наверняка есть цифры сколько его собаки провели "тестовых испытаний". И в скольких они победили. Так об чем дальше спорить?И да, что все пастушеские породы собак должны быть еще и бойцовыми?