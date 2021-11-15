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≡ Двух замерзавших в степи мужчин нашли спасатели Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42837
Двух замерзавших в степи мужчин нашли спасатели Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 19:29
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13 ноября 42-летний и 38-летний жителей села Убаган на автомашине "ВАЗ 2107" выехали в село Узунколь. Чтобы сократить расстояние, они решили поехать по проселочной дороге, но машина увязла в грязи и мокром снегу, стала буксовать на месте и сломалась.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2187
Двух замерзавших в степи мужчин нашли спасатели Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 19:29
#1
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Судя по упитанности мужчин, им можно было ещё пару суток просидеть в машине.
Насчёт звонка: если примут закон о наказаний тех кто игнорируя ЧС и зная о ней и всё же выехал в непогоду ( это нехорошая законодательная инициатива астанинских чс-ников) и попал в беду, и зная что за это его накажут: он навряд ли будет звонить на "112". Не справоцирует ли проект данной нормы закона ещё много несчастий??

[Исправлено: ACROS, 15.11.2021 - 19:30]
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
38
Двух замерзавших в степи мужчин нашли спасатели Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 19:37
#2
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Это нужно постараться, чтобы в "семерке" что-то сломалось. Там ломаться-то нечему!
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