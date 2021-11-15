Отправлено: - 19:55

Don Julio:

Казахстан ввёл запрет

Цитата:Запреты и прочие лапши на уши типа модернизации НПЗ и выравнивание цен- это всё х...я, для лохов. Это согласованные подковёрные игры нефтянных и прочих олигархов, во имя своей маржи.Я точно знаю одно, не теоретически, а практически: мой таразский партнёр по бизнесу не может официально вывезти обработанные шкуры в Россию ( раньше можно было с минимальным пакетом документов; там он продавал дороже, чем тут), ему год назад россияне выкатили такой бесконечный список требований, согласовании, лабораторных анализов и сертификатов. Куда только он не обращался: и в Минсельхоз и в палату Атамекен" и в ветсанитарию - всё бесполезно, все всё понимают, но ничего поделать не могут, только разводят руками. Только иногда, при помощи его величества взятки, он провозит через границу большие партии шкур, а так бесполезно воевать с чиновниками, как с нашими так и российскими. Умный в гору не пойдёт - умный гору обойдёт.