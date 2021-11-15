Чем же тогда ваше зоотехническое мероприятие отличается от собачьих боев, которые запрещены во многих регионах Казахстана? - спросил я.- При проведении тестовых испытаний собак соблюдаются строгие правила, - ответил Мурзатаев. - Во-первых, у нас есть специальные судьи (обычно их можно узнать по желтым жилетам), которые следят за соблюдением правил собаками и заводчиками. Например, бой прекращают, если собака начинает лаять, если она скулит или же убегает и не хочет драться.Источник: