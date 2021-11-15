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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 86 из 86«1...848586
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14037
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 12:40
#1276
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Цитата:
abaika95:
Везде кони моих предков ходили

А вы их в беш за это :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2180
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 12:42
#1277
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Цитата:
111:
никого не оскорблял...


Я тоже не оскорблял никого.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2180
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 12:55
#1278
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Цитата:
alex_60:
случайность все решила.


Может и не провал, но думаю что Россия из стыков не выйдет, рад бы ошибиться, потому что традиционно болею за всех, в любом виде спорта, за выходцев из СССР, СНГ. Самое главное: игры НЕ ВИДНО, даже в тех пяти победных матчах; игра сборной похоже на игру команды районной "Сельхозтехники" составленной из прокуренных механизаторов. Им бы пару футболистов, типа Заваровых, они бы вчера и хорватов сделали на одной ноге. Там у них один Модрич всё решал - убери его и его распасовку и нет хорватов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14181
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 13:28
#1279
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Цитата:
ACROS:
но думаю что Россия из стыков не выйдет


Португалия,Швеция,Польша ... в стыках уже.
кипров и андорр там уже не будет.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5409
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 13:39
#1280
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Цитата:
ACROS:
Я тоже не оскорблял никого

Это наверно нетолерантность, типа того..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14181
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 13:48
#1281
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вести себя прилично надо.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5409
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 13:52
#1282
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Интересно, фото пройдет нет...
Взял такую штуку, теперь как установить, проблема, тяжелая блин, а та, которая висит, еще и с водой, на 80 литров..

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5409
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 13:58
#1283
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Цитата:
abaika95:
экономически (просто размеры больше) то так и будет продолжаться э

Экономически у нее есть нефть и газ, а вот в Ойропе нет ничего..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5409
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 16:22
#1284
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Не наш, чем и кто тебя обидел опять?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5409
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 16:32
#1285
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О, абайку тоже на модерацию..
Заинетолерантность к коням наверно..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5409
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 16:52
#1286
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Хм..
Не напрягаясь написал если с этим, 12 комментов..
30 думаю мало.
Если напречься, за пару часов их можно наделать и требовать отмены модерации..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5409
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 17:06
#1287
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Кстати, а как говорить на сексуальные меньшинства, то есть Г, это уже не положено?
Вроде три буквы, удобно..
Или это все равно не толерантно?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2180
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 17:38
#1288
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Цитата:
111:
типа того.


Европейские ценности.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
544
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 17:45
#1289
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Цитата:
abaika95: А не советские ли это разработки ещё?))

Совершенно чистые и незамутнённые, прямо эталонные чёрные очки на глазах!
То есть, когда США пользуется советским и российским обогащённым ураном, когда США переделали советский Як-141 в современный F-35, когда Ключевые элементы для Боинг-787 разрабатывают 300 российских инженеров, это не советское наследие?!
Когда в Европу идут газ и нефть по советским трубопроводам, для авиалайнеров из России поставляются крупные детали из титана (как и для Боинга в США), это тоже не советское наследие?!
При этом то, что в США убили своё строительство АЭС и обогащение урана, а в Европе свой ВПК, это абайка считает нормальным.
Перейдём к постсоветской Украине. Якобы
"Украина кормила всю страну". Сейчас она не имеет ни мощного судостроения, ни авиа- и ракетостроения, ни развитого ВПК. Завозит продукты, и даже сало с картофелем.
А что Казахстан? Где два кустанайских химзавода? Где тяжёлое машиностроение, приборостроение, лёгкая промышленность? Даже мясо, эл/энергию и топливо вынуждены покупать у России.
Ну а что потеряла Россия после СССР?
Практически ничего. Даже гражданское авиастроение возрождается.

[Исправлено: serg kost, 15.11.2021 - 17:48]

[Исправлено: serg kost, 15.11.2021 - 17:50]

[Исправлено: serg kost, 15.11.2021 - 17:52]
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