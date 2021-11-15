Может и не провал, но думаю что Россия из стыков не выйдет, рад бы ошибиться, потому что традиционно болею за всех, в любом виде спорта, за выходцев из СССР, СНГ. Самое главное: игры НЕ ВИДНО, даже в тех пяти победных матчах; игра сборной похоже на игру команды районной "Сельхозтехники" составленной из прокуренных механизаторов. Им бы пару футболистов, типа Заваровых, они бы вчера и хорватов сделали на одной ноге. Там у них один Модрич всё решал - убери его и его распасовку и нет хорватов.
Совершенно чистые и незамутнённые, прямо эталонные чёрные очки на глазах! То есть, когда США пользуется советским и российским обогащённым ураном, когда США переделали советский Як-141 в современный F-35, когда Ключевые элементы для Боинг-787 разрабатывают 300 российских инженеров, это не советское наследие?! Когда в Европу идут газ и нефть по советским трубопроводам, для авиалайнеров из России поставляются крупные детали из титана (как и для Боинга в США), это тоже не советское наследие?! При этом то, что в США убили своё строительство АЭС и обогащение урана, а в Европе свой ВПК, это абайка считает нормальным. Перейдём к постсоветской Украине. Якобы "Украина кормила всю страну". Сейчас она не имеет ни мощного судостроения, ни авиа- и ракетостроения, ни развитого ВПК. Завозит продукты, и даже сало с картофелем. А что Казахстан? Где два кустанайских химзавода? Где тяжёлое машиностроение, приборостроение, лёгкая промышленность? Даже мясо, эл/энергию и топливо вынуждены покупать у России. Ну а что потеряла Россия после СССР? Практически ничего. Даже гражданское авиастроение возрождается.
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