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Вы в какую сторону воюете?
Вы в какую сторону воюете?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42836
Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 13.11.21 - 09:33
На два дня стал пешеходом, нужно было в 18-00 добраться из ЦУМа в 8ой микрорайон. Ждал 30 минут 21ый маршрут, в итоге на 13ом доехал до Наримановки, там пересел (еле влез) на 25ый только во второй автобус, первый проехал мимо, полностью набитый. Через час добрался до места. Хотел с ЦУМа заказать такси через Яндекс-такси - цена 1350 тенге плюс ожидание, решил сэкономить)).
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Re: Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 15.11.21 - 11:36
Цитата:
Интересно, почему гражданин Панасенко еще не прокомментировал?
Цитата:
Чтобы "воевать" надо иметь хоть какие-то знания, навыки, средства...
А откуда они у наших чиновников? У нас всё сиюминутно, абы как, на авось, итак сойдёт, патамушта-патамушта.
И это только начало...
Ждал 30 минут 21ый маршрут
Интересно, почему гражданин Панасенко еще не прокомментировал?
Цитата:
чинуши вы в какую сторону воюете?
Чтобы "воевать" надо иметь хоть какие-то знания, навыки, средства...
А откуда они у наших чиновников? У нас всё сиюминутно, абы как, на авось, итак сойдёт, патамушта-патамушта.
И это только начало...
Re: Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 15.11.21 - 11:53
Цитата:
Вообще то сам товарищ Юджин пару лет назад громче всех кричал о недопустимости повышения цены на проезд и об обязательном введение валидаторов,ну вот и результат налицо.
Автобус ждут по часу,деньги списываются неккоректно,а самое главное, что работать некому,с таким успехом недолго и совсем общественный транспорт загубить.
Я автобусами не пользуюсь,но честное слово чем торчать час на морозе,а потом давиться в переполненном автобусе,уж не лучше было бы отдать эти 150 тенге,но что бы без мучительных ожиданий и сидя на кресле добраться после рабочего дня до дому.
Кстати дальше легче не станет,солярка дорожает каждый день,а это значит,что если не поднять ценник,то интервал будет ещё больше.
yudjin:
Интересно, почему гражданин Панасенко еще не прокомментировал?
Интересно, почему гражданин Панасенко еще не прокомментировал?
Вообще то сам товарищ Юджин пару лет назад громче всех кричал о недопустимости повышения цены на проезд и об обязательном введение валидаторов,ну вот и результат налицо.
Автобус ждут по часу,деньги списываются неккоректно,а самое главное, что работать некому,с таким успехом недолго и совсем общественный транспорт загубить.
Я автобусами не пользуюсь,но честное слово чем торчать час на морозе,а потом давиться в переполненном автобусе,уж не лучше было бы отдать эти 150 тенге,но что бы без мучительных ожиданий и сидя на кресле добраться после рабочего дня до дому.
Кстати дальше легче не станет,солярка дорожает каждый день,а это значит,что если не поднять ценник,то интервал будет ещё больше.
Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 15.11.21 - 12:18
Цитата:
И что, я виноват что ли что у нас скудоумие рулит и не надо изобретать велосипед чтобы наладить общественный транспорт? Когда полнейший бардак и бесхозный город, то виноват точно не я.
Добринцофф:
Вообще то сам товарищ Юджин пару лет назад громче всех кричал
Вообще то сам товарищ Юджин пару лет назад громче всех кричал
И что, я виноват что ли что у нас скудоумие рулит и не надо изобретать велосипед чтобы наладить общественный транспорт? Когда полнейший бардак и бесхозный город, то виноват точно не я.
Re: Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 15.11.21 - 14:48
Воюют? Это дезертиры, они себе уже давно головы отстрелили, чтобы в санчасть попасть
Цитата:
Ничего они не добиваются. А акимат не управляет ситуацией вообще. Дети ездят на тренировку на автобусе. Чтобы доехать на 3-ке надо уже за час стоять на остановке. Лет 13 назад с автовокзала до ЖД-вокзала 3-ка стабильно ходила за 33-35 минут в любую погоду и день недели, до центра минут 20 шла. А сейчас отстаивается на всех остановках, везде где можно и нельзя. И часто не могут уехать с тренировки обратно на 25-м. Автобусы идут все полные, не зайдёшь. Вот иногда достоят уже до 6 часов и после работы еду на машине да забираю их с остановки.
А кроме того, ещё постоянные проблемы с оплатой. Эту карту детскую от Казпочты нормально не пополнишь, за двоих разом не заплатишь - каждый платёж на Каспи покажи водителю. Надо весь акимат лишить служебных машин и заставить пользоваться общественным транспортом, может тогда они что-то поймут и как-то его наладят.
Цитата:
Ильяс:
Автор хотел узнать, зачем добивается общественный транспорт и частное такси? А так автор ездет за рулём автомобиля.
Автор хотел узнать, зачем добивается общественный транспорт и частное такси? А так автор ездет за рулём автомобиля.
Ничего они не добиваются. А акимат не управляет ситуацией вообще. Дети ездят на тренировку на автобусе. Чтобы доехать на 3-ке надо уже за час стоять на остановке. Лет 13 назад с автовокзала до ЖД-вокзала 3-ка стабильно ходила за 33-35 минут в любую погоду и день недели, до центра минут 20 шла. А сейчас отстаивается на всех остановках, везде где можно и нельзя. И часто не могут уехать с тренировки обратно на 25-м. Автобусы идут все полные, не зайдёшь. Вот иногда достоят уже до 6 часов и после работы еду на машине да забираю их с остановки.
А кроме того, ещё постоянные проблемы с оплатой. Эту карту детскую от Казпочты нормально не пополнишь, за двоих разом не заплатишь - каждый платёж на Каспи покажи водителю. Надо весь акимат лишить служебных машин и заставить пользоваться общественным транспортом, может тогда они что-то поймут и как-то его наладят.
Re: Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 15.11.21 - 15:30
Цитата:
А как связано увеличение стоимости с качеством общественного транспорта? Если они не соблюдают интервал, отстаиваются на каждой остановке, то после повышения цены у них совесть проснётся? Ну и ввели же 150 тенге в итоге, сейчас многие ездят по 150 за наличные - ничего не изменилось, вернее и дальше становится только хуже.
Цены поднять можно, но в ответ надо хотя бы сделать проездные, пересадки бесплатно по тому же билету и/или детям и пенсионерам проезд бесплатный как в Астане и других городах, потому что даже 1 ребёнок может совершать 4 поездки в день (дом - щкола, школа - дом, дом - тренировка, тренировка - дом) и делать это до 5 раз в неделю. А если детей в семье 2-3? А если один из родителей постоянно сопровождает их? После повышения цен потеряется смысл пользования таким общественным транспортом. Может и не дешевле, но уже сравнимо по стоимости и точно гораздо удобнее будет иметь машину.
Добринцофф: уж не лучше было бы отдать эти 150 тенге,но что бы без мучительных ожиданий и сидя на кресле добраться после рабочего дня до дому.
А как связано увеличение стоимости с качеством общественного транспорта? Если они не соблюдают интервал, отстаиваются на каждой остановке, то после повышения цены у них совесть проснётся? Ну и ввели же 150 тенге в итоге, сейчас многие ездят по 150 за наличные - ничего не изменилось, вернее и дальше становится только хуже.
Цены поднять можно, но в ответ надо хотя бы сделать проездные, пересадки бесплатно по тому же билету и/или детям и пенсионерам проезд бесплатный как в Астане и других городах, потому что даже 1 ребёнок может совершать 4 поездки в день (дом - щкола, школа - дом, дом - тренировка, тренировка - дом) и делать это до 5 раз в неделю. А если детей в семье 2-3? А если один из родителей постоянно сопровождает их? После повышения цен потеряется смысл пользования таким общественным транспортом. Может и не дешевле, но уже сравнимо по стоимости и точно гораздо удобнее будет иметь машину.
Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 15.11.21 - 16:45
Цитата:
Разве не ты начал изобретать велосипед?
Общественный транспорт работал,всё что просили перевозчики это поднять цену за проезд,причём в свете того что дорожает всё и вся,требование вполне понятное и обоснованное.
Однако вместо этого, влезли в частную компанию со своим госрегулированием,а теперь имеем то что имеем.
yudjin:
т и не надо изобретать велосипед чтобы наладить общественный транспорт?
т и не надо изобретать велосипед чтобы наладить общественный транспорт?
Разве не ты начал изобретать велосипед?
Общественный транспорт работал,всё что просили перевозчики это поднять цену за проезд,причём в свете того что дорожает всё и вся,требование вполне понятное и обоснованное.
Однако вместо этого, влезли в частную компанию со своим госрегулированием,а теперь имеем то что имеем.
Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 15.11.21 - 16:58
Цитата:
ну так зато дешево же и валидаторы есть, всё как вы хотели.
Цитата:
А вот нефик было орать в три горла ,ставьте валидаторы всё должно быть прозрачно,ни копейки этим миллионерам водителям и хозяину автобуса.
Цитата:
Странно ,акимат вроде как за людей,ценник вам не подняли,валидаторы поставили,что за чёрная неблагодарность?
Цитата:
Надеюсь не надо объяснять ,что качественный товар дешёвым не бывает,или вам для примера нужно привести задачку с 3 класса,где автобус из пункта А в пункт Б везёт 10 человек или 50 человек,при этом затрачивая одно и то же количество топлива?
Цитата:
Я не пользуюсь общественным траспортом,но есть знакомые которые ездят на автобусе каждый день ,так вот они рассчитываются исключительно безналом.
Кстати вы в курсе ,что солярка зимняя уже по 335тнг,так что 150-это ценник двухлетней давности,сейчас уже дороже должно быть.
[Исправлено: Добринцофф, 15.11.2021 - 17:01]
Тот самый:
Чтобы доехать на 3-ке надо уже за час стоять на остановке
Чтобы доехать на 3-ке надо уже за час стоять на остановке
ну так зато дешево же и валидаторы есть, всё как вы хотели.
Цитата:
Тот самый:
А кроме того, ещё постоянные проблемы с оплатой
А кроме того, ещё постоянные проблемы с оплатой
А вот нефик было орать в три горла ,ставьте валидаторы всё должно быть прозрачно,ни копейки этим миллионерам водителям и хозяину автобуса.
Цитата:
Тот самый:
Надо весь акимат лишить служебных машин и заставить пользоваться общественным транспортом
Надо весь акимат лишить служебных машин и заставить пользоваться общественным транспортом
Странно ,акимат вроде как за людей,ценник вам не подняли,валидаторы поставили,что за чёрная неблагодарность?
Цитата:
Тот самый:
А как связано увеличение стоимости с качеством общественного транспорта?
А как связано увеличение стоимости с качеством общественного транспорта?
Надеюсь не надо объяснять ,что качественный товар дешёвым не бывает,или вам для примера нужно привести задачку с 3 класса,где автобус из пункта А в пункт Б везёт 10 человек или 50 человек,при этом затрачивая одно и то же количество топлива?
Цитата:
Тот самый:
Ну и ввели же 150 тенге в итоге, сейчас многие ездят по 150 за наличные - ничего не изменилось,
Ну и ввели же 150 тенге в итоге, сейчас многие ездят по 150 за наличные - ничего не изменилось,
Я не пользуюсь общественным траспортом,но есть знакомые которые ездят на автобусе каждый день ,так вот они рассчитываются исключительно безналом.
Кстати вы в курсе ,что солярка зимняя уже по 335тнг,так что 150-это ценник двухлетней давности,сейчас уже дороже должно быть.
[Исправлено: Добринцофф, 15.11.2021 - 17:01]
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5409
Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 15.11.21 - 17:04
Цитата:
Ниче себе, что то необычно дорого..
Добринцофф:
Кстати вы в курсе ,что солярка зимняя уже по 335тнг,
Кстати вы в курсе ,что солярка зимняя уже по 335тнг,
Ниче себе, что то необычно дорого..
Вы в какую сторону воюете?
Отправлено: 15.11.21 - 17:30
Цитата:
Ни коим боком...
Достаточно было поехать в более цивилизованные города и перенять опыт. но у нас же не идут лёгким путем... Начинают искать "нужную" фирмочку для внедрения, договариваются с дореволюционной поштой, внедряют кривую систему оплаты... Никому нафиг не нужно это... а виноваты люди... ездят панимаешь они на автобусах, ироды...
Добринцофф:
Разве не ты начал изобретать велосипед?
Разве не ты начал изобретать велосипед?
Ни коим боком...
Достаточно было поехать в более цивилизованные города и перенять опыт. но у нас же не идут лёгким путем... Начинают искать "нужную" фирмочку для внедрения, договариваются с дореволюционной поштой, внедряют кривую систему оплаты... Никому нафиг не нужно это... а виноваты люди... ездят панимаешь они на автобусах, ироды...
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