Отправлено: - 16:58

Тот самый:

Чтобы доехать на 3-ке надо уже за час стоять на остановке

Тот самый:

А кроме того, ещё постоянные проблемы с оплатой

Тот самый:

Надо весь акимат лишить служебных машин и заставить пользоваться общественным транспортом

Тот самый:

А как связано увеличение стоимости с качеством общественного транспорта?

Тот самый:

Ну и ввели же 150 тенге в итоге, сейчас многие ездят по 150 за наличные - ничего не изменилось,

[Исправлено: Добринцофф, 15.11.2021 - 17:01]

Цитата:ну так зато дешево же и валидаторы есть, всё как вы хотели.Цитата:А вот нефик было орать в три горла ,ставьте валидаторы всё должно быть прозрачно,ни копейки этим миллионерам водителям и хозяину автобуса.Цитата:Странно ,акимат вроде как за людей,ценник вам не подняли,валидаторы поставили,что за чёрная неблагодарность?Цитата:Надеюсь не надо объяснять ,что качественный товар дешёвым не бывает,или вам для примера нужно привести задачку с 3 класса,где автобус из пункта А в пункт Б везёт 10 человек или 50 человек,при этом затрачивая одно и то же количество топлива?Цитата:Я не пользуюсь общественным траспортом,но есть знакомые которые ездят на автобусе каждый день ,так вот они рассчитываются исключительно безналом.Кстати вы в курсе ,что солярка зимняя уже по 335тнг,так что 150-это ценник двухлетней давности,сейчас уже дороже должно быть.