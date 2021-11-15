Отправлено: - 17:25

Victor Yang:

присягнул

maxsaf:

Цитата:Цитата:Почему в кавычках и почему кому то срок светит?? Наверное в тех условиях - это было одно и единственное оптимальное на тот момент решение. От этого казахский народ или казахское ханство что то потеряло??А, нынешнее руководство, им что: - тоже срок светит??: разве далеко они от Абулхаира ушли?? ЕврАЭС - почти то же самое. Где свободное передвижение: Капитала, Рабочей Силы, Услуг и прочее что ДЕКЛАРИРОВАЛОСЬ изначально: любое передвижение казахского товара внутрь Российской империи блокируется россиянами всевозможными карантинами и прочими драконовскими заградительными условиями. Казахстан на 100 % зависит от России, не от доллара, а именно от рубля. Отношение внутри этой ЕАЭС как отношения между вассалом и сювереном, где Россия - вассал, остальные : - шапки долой и стоять в три погибели. Это было , есть и будет примерно лет сто ещё. Дружба народов, партнёрство и прочая лабуда - это бла-бла-бла для лохов.