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≡ Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42836
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 11:59
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В Казахстане 15 ноября отмечается День национальной валюты. Казахстанскому тенге исполнилось 28 лет. как менялась национальная валюта на протяжении этих лет, читайте в этом материале.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
914
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 11:59
#1
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олдскулы свело.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14181
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 12:08
#2
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//15 ноября 1993 года в обращение вышел первый казахстанский тенге,//

и сегодня в возрасте 86 лет скончался
Даулет Сембаев
который в 1993 был председателем Нацбанка Казахстана,
и входил в состав госкомиссии по введению национальной валюты.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14037
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 12:47
#3
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Почему Абулхаира на деньгах печатали, а любому, кто захочет повторить его "подвиг" - срок светит? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2180
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 13:00
#4
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Цитата:
maxsaf:
Абулхаира


А, какой он "подвиг" совершил??
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14523
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 13:23
#5
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Цитата:
ACROS:
А, какой он "подвиг" совершил??

Первым присягнул на подданство России.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
749
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 13:37
#6
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И отмечает его наша бедная тенгушка плавным падением... И как только мы умудрились при наличии всего опустить ее в десятки раз? Как??? Думаю в будущем этот пример попадёт в учебники по экономике :lol:
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5409
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 13:44
#7
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Десятитысячка эта фейк типа такой?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14037
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 15:53
#8
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Цитата:
Victor Yang:
Первым присягнул на подданство России.

Да все они прекрасно знают, о каком подвиге речь. Просто ответа на мой вопрос нет и не будет. Вот и начинается игра в "я не понял вопрос" ;-) :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2180
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 17:25
#9
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Цитата:
Victor Yang:
присягнул

Цитата:
maxsaf:



Почему в кавычках и почему кому то срок светит?? Наверное в тех условиях - это было одно и единственное оптимальное на тот момент решение. От этого казахский народ или казахское ханство что то потеряло??
А, нынешнее руководство, им что: - тоже срок светит??: разве далеко они от Абулхаира ушли?? ЕврАЭС - почти то же самое. Где свободное передвижение: Капитала, Рабочей Силы, Услуг и прочее что ДЕКЛАРИРОВАЛОСЬ изначально: любое передвижение казахского товара внутрь Российской империи блокируется россиянами всевозможными карантинами и прочими драконовскими заградительными условиями. Казахстан на 100 % зависит от России, не от доллара, а именно от рубля. Отношение внутри этой ЕАЭС как отношения между вассалом и сювереном, где Россия - вассал, остальные : - шапки долой и стоять в три погибели. Это было , есть и будет примерно лет сто ещё. Дружба народов, партнёрство и прочая лабуда - это бла-бла-бла для лохов.
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