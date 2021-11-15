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≡ Временами снег и ветер - Прогноз погоды в Костанае и по области на ближайшие 2 дня
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42836
Временами снег и ветер - Прогноз погоды в Костанае и по области на ближайшие 2 дня
Отправлено: 15.11.21 - 16:41
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Во вторник, 16 ноября, по прогнозам синоптиков, ночью на юге Костанайской области небольшой снег, ночью и утром на востоке возможен туман. В среду снег ждут уже на севере региона.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14181
Re: Временами снег и ветер - Прогноз погоды в Костанае и по...
Отправлено: 15.11.21 - 16:41
#1
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умный пес.
соблюдает социальную дистанцию,
ждет своей очереди.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2610
Временами снег и ветер - Прогноз погоды в Костанае и по области на ближайшие 2 дня
Отправлено: 15.11.21 - 17:18
#2
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Цитата:
alex_60:
умный пес. соблюдает социальную дистанцию




[Исправлено: Козлов я, 15.11.2021 - 17:19]
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