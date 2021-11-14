Отправлено: - 17:16

юля елиссева:

А по факту, давно пора уже разрешить организациям и населению у кого есть ветряк, солнечная панелька или дизель генератор, поставлять электричество в сеть.

Цитата:Дизель генератор из этого списка можно сразу вычеркнуть ,вообще не выгодно