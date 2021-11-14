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≡ Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42836
Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 14.11.21 - 12:40
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К нам многие «фермеры» перебрались из Китая, где, внимание, эта деятельность категорически запрещена! Невольно возникает вопрос – а где же наши соответствующие компетентные органы? Или мы набили руку разгонять единичные пикеты на площадях?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8256
Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 15.11.21 - 17:16
#15
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Цитата:
юля елиссева:
А по факту, давно пора уже разрешить организациям и населению у кого есть ветряк, солнечная панелька или дизель генератор, поставлять электричество в сеть.

Дизель генератор из этого списка можно сразу вычеркнуть ,вообще не выгодно
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14523
Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 15.11.21 - 17:58
#16
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Цитата:
Добринцофф:
Дизель генератор из этого списка можно сразу вычеркнуть ,вообще не выгодно

Да там всё невыгодно. У ветряков и панелей тоже очень высокая стоимость, хоть и топливо бесплатное. Окупится нескоро.
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