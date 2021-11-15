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Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении легкового автомобиля с лесозовозом в Костанайской области
Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении легкового автомобиля с лесозовозом в Костанайской области
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