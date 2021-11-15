Прогноз на 5 дней
ясно-8°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении легкового автомобиля с лесозовозом в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42834
Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении легкового автомобиля с лесозовозом в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 10:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одна девушка в результате ДТП попала в больницу. Подробности аварии, произошедшей 13 ноября около 19.20, рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Читать новость

D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
33
Re: Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении...
Отправлено: 15.11.21 - 10:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ППЦ!
Ещё одна авария!
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5400
Re: Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении...
Отправлено: 15.11.21 - 10:50
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж..
Неподготовленные не мы и не дороги..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
514
Re: Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении...
Отправлено: 15.11.21 - 11:12
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В такую погоду надо быть осторожным и соблюдать скоростной режим.А не летать как оголтелый На верху принимают круглосуточно!
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
749
Re: Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении...
Отправлено: 15.11.21 - 13:40
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не от лучшей жизни покупают эти китайские капсулы смерти + рос учёт(видимо по технике тоже не всё в порядке) наши граждане.. Уберите грабительский и не понятный утиль сбор и люди начнут ездить на нормальных авто. А пока вот так.
Профайл
Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1221
Re: Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении...
Отправлено: 15.11.21 - 14:02
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Не от лучшей жизни покупают эти китайские капсулы смерти + рос учёт


Точно. Вчера перед Рудным была авария, 15-ю аж разорвало по направлению удара. И хотя не он виновник, и возможно, очень аккуратный водитель, но вот так бывает, что кто-то через разделительную полосу приезжает со встречной и бьёт лоб в лоб. Машины должны превышать какой-то минимум безопасности и спасать жизнь владельцу и пассажирам.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14520
Re: Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении...
Отправлено: 15.11.21 - 14:13
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Не от лучшей жизни покупают эти китайские капсулы смерти

От плохой жизни вообще автомобили не покупают.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14520
Re: Женщина и девочка-подросток погибли при столкновении...
Отправлено: 15.11.21 - 14:14
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Машины должны превышать какой-то минимум безопасности

Минимум они превышают. Но если машину разорвало - значит скорость встречного автомобиля была очень высокой.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS