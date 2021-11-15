Отправлено: - 14:02

Сабыр:

Не от лучшей жизни покупают эти китайские капсулы смерти + рос учёт

Цитата:Точно. Вчера перед Рудным была авария, 15-ю аж разорвало по направлению удара. И хотя не он виновник, и возможно, очень аккуратный водитель, но вот так бывает, что кто-то через разделительную полосу приезжает со встречной и бьёт лоб в лоб. Машины должны превышать какой-то минимум безопасности и спасать жизнь владельцу и пассажирам.