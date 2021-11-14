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≡ Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42834
Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 14.11.21 - 12:40
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К нам многие «фермеры» перебрались из Китая, где, внимание, эта деятельность категорически запрещена! Невольно возникает вопрос – а где же наши соответствующие компетентные органы? Или мы набили руку разгонять единичные пикеты на площадях?
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
33
Re: Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 14.11.21 - 12:40
#1
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Чудесный бизнес, мечта Остапа Бендера.
Сиди себе плевай в потолок, пока машинка работая 24/7 приносит тебе бабосы.
Кормить не надо, выходные давать, больничные оплачивать.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11094
Re: Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 14.11.21 - 16:45
#2
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Все подводят к тому чтобы АЭС построить
Не удивлюсь что половина мощностей Экибастазуа уже уходит на обслуживание Китая (не зря целый президент озадачился развитием данного города) и эти фермы просто предлог для повышения цены за электричество
Тоесть хотят продавать электричество Китаю но для этого надо взять где-то деньги для постройки АЭС
Активно форсят новость о плохих таких фермерах (которые и так платят миллионы за электричество) из за которых у нас срочно электричества не хватает,поэтому давайте все скинемся на АЭС
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2312
Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 15.11.21 - 09:34
#3
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Цитата:
Don Julio:
Чудесный бизнес, мечта Остапа Бендера. Сиди себе плевай в потолок, пока машинка работая 24/7 приносит тебе бабосы.

не все так просто, однако! Приличная ферма на видеокартах или айсик стоит не один и не два миллиона. Сложность расчетов для майнинга растет с каждым годом. Соответственно и прибыль так же падает. Оборудование быстро устаревает. Нужно предварительно усилить проводку, решить вопрос с отводом тепла. Нужен пусть и не быстрый, но стабильный интернет. А со стабильным интернетом у нас в стране хроническая проблема. Ферма это далеко не печатная машинка.

[Исправлено: юля елиссева, 15.11.2021 - 09:37]
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D
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
33
Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 15.11.21 - 10:10
#4
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Цитата:
юля елиссева:
не все так просто, однако!

Я этого и не утверждал. Но если сравнить любой бизнес, хоть производство, хоть товары или услуги, у вас по любому довеском идёт куча головняков. Клиенты, сотрудники, и прочее и прочее. Требующее постоянного контроля и внимания. Не зная откуда прилетит очередной вопрос требующий немедленного решения.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
147
Re: Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 15.11.21 - 10:16
#5
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Давайте будем откровенно честны - очень сомнительно, что "фермы" на ПК стали виноваты в потреблении большого количества электроэнергии) фермы на асиках да, но как уже выше сказали, стоимость оборудования не маленькая, да и электричество к таким фермам нужно подводить отдельно, это не "компуктер")
Цитата:
Don Julio:
Чудесный бизнес, мечта Остапа Бендера.

Если все идет без проблем) а ведь возможен выход из строя ПК/видеокарты/асика) к тому же для майнинга на обычном ПК нужны мощные видеокарты, стоимость которых часто за пол-"ляма", еще и нужно будет ждать заказа, ибо в наличии их считай что нет, и "отобьет" ли "видюха" вложенные в неё денежки - неизвестно. Поэтому с одной стороны бизнес вроде и чудесный, а с другой - большие риски, связанные с оборудованием. Для получения хорошей прибыли нужно и вложиться весьма хорошо.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2312
Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 15.11.21 - 10:35
#6
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Цитата:
lavprof:
к тому же для майнинга на обычном ПК нужны мощные видеокарты

на обычных ПК, даже с самой мощной видеокартой, давно уже никто не майнит, ибо электричества сожжешь больше чем намайнишь. Тут надо либо ферму из, как минимум дюжины самых мощных на данный момент видюх, либо самые новые асики.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
92
Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 15.11.21 - 13:39
#7
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А как же закон об энергосбережении от 2012 года?. С тех пор все лампочки поменяли. Заменили прожекторы на светодиодные, и т.д и т.п. За девять лет уже столько искричества сэкономили, складывать некуда. Оно же с ГРЭС как выходило так и выходит. Доходит до моей розетки, а там в спину новые толкаются. Физика однако. Электрический ток. Однако.
Дефицит говорит. Может возникнуть говори. Но это не точно
Майнеры они же не воруют электричество вёдрами или вагонами. Покупают. Оплачивают по счетчику. Придумайте для них бизнес тариф. Как для электро котлов. Опять же это же бизнес. Больше покупают - больше продавайте. Всем хорошо. Кому плохо? Кому не хватает? Это же не полив на дачах - всё к майнеру ушло, а на последней ветке лампочка еле светится.

[Исправлено: Alehander, 15.11.2021 - 13:43]
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
92
Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 15.11.21 - 13:47
#8
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А сколько сейчас средняя взятка чиновнику? Если в биткоинах? Нет ли совпадений?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
147
Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 15.11.21 - 14:22
#9
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Цитата:
юля елиссева:
на обычных ПК, даже с самой мощной видеокартой, давно уже никто не майнит

у Вас неверная информация - в больших масштабах может и нет, но я лично знаю людей (не одного, а именно несколько), что майнят и вполне успешно) покупают новые видеокарты и майнят еще больше) в плюс) как уже сказал, единственное - риск угробить видеокарту раньше чем она себя окупит, но они это решают неполной нагрузкой.
Цитата:
ибо электричества сожжешь больше чем намайнишь

сейчас, кстати, новые видеокарты выпускают с минимальным энергопотреблением) как минимум один человечек уже присматривает себе такую.

[Исправлено: lavprof, 15.11.2021 - 14:25]
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