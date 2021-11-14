Прогноз на 5 дней
ясно-8°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 427 из 427«1...425426427
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23297
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.11.21 - 20:27
#6391
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все со мной - согласны!... :lol: :oops:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14036
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.11.21 - 20:35
#6392
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Все со мной - согласны!...

Прям как в анекдоте
Лисенок: у меня мама врач и я им стану
Зайчик: у меня мама учитель и я им стану
Медвежонок: а у меня... а я.... А я вам щас п..ды дам :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8130
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.11.21 - 20:37
#6393
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Все со мной - согласны!...

да Виктор, против нет. Единогласно :lol:

[Исправлено: elektron, 14.11.2021 - 15:38]
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23297
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.11.21 - 13:25
#6394
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не - ожидал. Такого конца... :-o
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14178
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.11.21 - 13:47
#6395
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не - ожидал. Такого конца.


а что случилось?
Профайл
Страница 427 из 427«1...425426427
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, Уже не ваш земляк

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS