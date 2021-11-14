Прогноз на 5 дней
ясно-10°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • С, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42831
Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 20:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария с участием трех машин произошла сегодня, 14 ноября на 38 км автодороги «Костанай-Рудный». В результате ДТП 6 человек получили различные повреждения и были госпитализированы в Рудненскую городскую больницу.
Читать новость

d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
949
Re: Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской...
Отправлено: 14.11.21 - 20:59
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
57-летний житель Нур-Султана за рулем автомашины «Kia Sportage» двигаясь в сторону Костаная совершил касательное столкновение с автомобилем «ВАЗ-2170», под управлением 24-летнего водителя, ехавшего в том же направлении.

То есть получается что «ВАЗ-2170» спокойно ехал себе, а тут «Kia Sportage» решила обогнать... и на тебе, дернуло в сторону и зацепил попутку. Сейчас снежок, немного гололед... блин в автошколе учат всему этому. Выехал попробовал тормозить и смотришь как машина ведет себя и от этого выбираешь скорость движения. А если мчаться как угорелый, то вот такие ситуации и получаются :-(
Профайл
Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
306
Re: Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской...
Отправлено: 14.11.21 - 21:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько бед и несчастий приносит людям эта уродская трасса протяженностью всего 40 км! Астанинская трасса 300 км, скорость до 145 км/час, аварий намного меньше.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2176
Re: Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской...
Отправлено: 14.11.21 - 22:19
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗШ:
уродская трасса протяженностью всего 40 км!


После окончания ремонта и запуска трассы, я думаю, она принесёт ещё большое количество аварии: - для каких целей там установили бордюрное ограждение концов отбойников с захватом полосы движения дорожного покрытия на целый метр ?? Мне кажеться это БЕСТОЛКОВОЕ и самое главное НЕБЕЗОПАСНОЕ установка бордюров на полосе движения.
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5396
Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:29
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
После окончания ремонта и запуска трассы, я думаю, она принесёт ещё большое количество аварии: - для каких целей там установили бордюрное ограждение концов отбойников с захватом полосы движения дорожного покрытия на целый метр ?? Мне

Не, там нету, это до моста отсюда еще километров 5.
Авария где то после 8го километра до Рудного, на котором была раньше кафешка, там небольшой поворот есть, но нет, на прямой было.
Меня однажды тоже выкинуло туда же на встречку, просто повезло, на гравии или земле после встречки с той стороны, машина наконец то после каких то юзов остановилась..
Сам знаю, по собственной глупости было..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23296
Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:33
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
установка бордюров на полосе движения.

Фотки - где? Слова к делу не - пришёшь... 8-) :-o
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23296
Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:36
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Сам знаю, по собственной глупости было..

И ребёнка, каждый раз,наверное,
с собой - таскаешь?... 8-)
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5396
Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:40
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ребёнка, каждый раз,наверное, с собой - таскаешь?...

Он всегда со мной..
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
831
Re: Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской...
Отправлено: 14.11.21 - 23:01
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Сам знаю, по собственной глупости было..

Хоть кто-то признал свою вину. Проще всего винить в ДТП трассу, производителя авто, либо его учёт (обычно это Россия),но почему-то никто, никогда не предъявил дорожной службе и как ни странно самоуверенным водятлам, виновным в ДТП. Неоднократно приходилось ехать по данной трассе в метель или гололед, очень сложно ехать с низкой скоростью там максимально позволяющей без "приключений" добраться до Кустаная, самоуверенные очень этому мешают...
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5396
Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 23:20
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
добраться до Кустаная, самоуверенные очень этому мешают...

Особенно если сзади хотят обгонять..
Ну я как то уступаю, нормальные аварийкой благодарят .
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
831
Re: Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской...
Отправлено: 15.11.21 - 00:47
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Особенно если сзади хотят обгонять..

Это да, но как правило в отсутствие обслуживания данной трассы в зимний период, более или менее менее живая левая полоса движения и пропустить "торопыгу" в таких условиях, та ещё лотерея.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4923
Re: Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской...
Отправлено: 15.11.21 - 05:06
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь знает, какому лешему установили аж три светофора на новой дороге на выезде из Рудного, мне кажется как и раньше оставили бы знак ограничения, иначе будут собираться пробка, да и с дач не сказать чтоб поток машин выезжали...
Профайл Посетить вебсайт
лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1375
Re: Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской...
Отправлено: 15.11.21 - 10:04
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда отбойники будут на трассе? когда дорожные службы будут вовремя реагировать на гололед?
ну а от "летунов" и любителей летней резины в зимний период застраховаться, к сожалению, невозможно
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2176
Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 12:36
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
будут собираться пробка


Наверное, светофоры будут включать периодически: например, когда начнётся дачный сезон или же в родительский день.Но самое главное: это бордюры на полосе движения возле отбойников - вчера когда ехал из Костаная, встречный джип наехал на этот бордюр, хорошо у него клиренс высокий и скорость невысокая была. Завтра откроют трассу полностью и у всех нога сразу станет тяжёлой: влететь на скорости в бордюр, да ещё при обгоне - приятного, я думая мало будет.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS