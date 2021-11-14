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Доктор СИЗШ:

Надо трезво оценивать свои возможности, может с десяток лет повозить глину и щебень на самосвале?

Цитата:В соседней ветке, про аварию на трассе Костанай-Рудный, вы категорично утверждали что виновата трасса. Здесь, что виноват водитель.А что, здесь, около Пешковки, отличная, скоростная магистраль международного уровня, гораздо лучшая, чем Костанай-Рудный?