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≡ Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42831
Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 11:59
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В Казахстане 15 ноября отмечается День национальной валюты. Казахстанскому тенге исполнилось 28 лет. как менялась национальная валюта на протяжении этих лет, читайте в этом материале.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
911
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 11:59
#1
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олдскулы свело.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14175
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 12:08
#2
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//15 ноября 1993 года в обращение вышел первый казахстанский тенге,//

и сегодня в возрасте 86 лет скончался
Даулет Сембаев
который в 1993 был председателем Нацбанка Казахстана,
и входил в состав госкомиссии по введению национальной валюты.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14036
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 12:47
#3
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Почему Абулхаира на деньгах печатали, а любому, кто захочет повторить его "подвиг" - срок светит? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2176
Re: Национальной валюте Казахстана исполнилось 28 лет
Отправлено: 15.11.21 - 13:00
#4
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Цитата:
maxsaf:
Абулхаира


А, какой он "подвиг" совершил??
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