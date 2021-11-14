Отправлено: - 09:34

Don Julio:

Чудесный бизнес, мечта Остапа Бендера. Сиди себе плевай в потолок, пока машинка работая 24/7 приносит тебе бабосы.

[Исправлено: юля елиссева, 15.11.2021 - 09:37]

Цитата:не все так просто, однако! Приличная ферма на видеокартах или айсик стоит не один и не два миллиона. Сложность расчетов для майнинга растет с каждым годом. Соответственно и прибыль так же падает. Оборудование быстро устаревает. Нужно предварительно усилить проводку, решить вопрос с отводом тепла. Нужен пусть и не быстрый, но стабильный интернет. А со стабильным интернетом у нас в стране хроническая проблема. Ферма это далеко не печатная машинка.