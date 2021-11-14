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≡ Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42829
Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 14.11.21 - 12:40
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К нам многие «фермеры» перебрались из Китая, где, внимание, эта деятельность категорически запрещена! Невольно возникает вопрос – а где же наши соответствующие компетентные органы? Или мы набили руку разгонять единичные пикеты на площадях?
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D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
30
Re: Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 14.11.21 - 12:40
#1
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Чудесный бизнес, мечта Остапа Бендера.
Сиди себе плевай в потолок, пока машинка работая 24/7 приносит тебе бабосы.
Кормить не надо, выходные давать, больничные оплачивать.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11094
Re: Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 14.11.21 - 16:45
#2
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Все подводят к тому чтобы АЭС построить
Не удивлюсь что половина мощностей Экибастазуа уже уходит на обслуживание Китая (не зря целый президент озадачился развитием данного города) и эти фермы просто предлог для повышения цены за электричество
Тоесть хотят продавать электричество Китаю но для этого надо взять где-то деньги для постройки АЭС
Активно форсят новость о плохих таких фермерах (которые и так платят миллионы за электричество) из за которых у нас срочно электричества не хватает,поэтому давайте все скинемся на АЭС
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2311
Талгат БАЙБОСЫНОВ: «Фермерские» хозяйства
Отправлено: 15.11.21 - 09:34
#3
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Цитата:
Don Julio:
Чудесный бизнес, мечта Остапа Бендера. Сиди себе плевай в потолок, пока машинка работая 24/7 приносит тебе бабосы.

не все так просто, однако! Приличная ферма на видеокартах или айсик стоит не один и не два миллиона. Сложность расчетов для майнинга растет с каждым годом. Соответственно и прибыль так же падает. Оборудование быстро устаревает. Нужно предварительно усилить проводку, решить вопрос с отводом тепла. Нужен пусть и не быстрый, но стабильный интернет. А со стабильным интернетом у нас в стране хроническая проблема. Ферма это далеко не печатная машинка.

[Исправлено: юля елиссева, 15.11.2021 - 09:37]
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