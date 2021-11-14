Отправлено: - 00:02

таноми52:

А зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран Она лучше построит первую в мире плавучую атомную электростанцию, исходя из энергетических нужд своих отдалённых районов (Чукотка)

drakon:

Пусть, ждёт. Может, когда и съезжу. А тебе,кроме Тургая, куда ехать?..

таноми52:

А зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран

Цитата:А не советские ли это разработки ещё?))Цитата:Пол России моя родинаОт Рязани до ТюмениВезде мои лежатВезде кони моих предков ходилиА твои только тут да в колхозах под Саратовым)Цитата:Удобная логикаАфрика наверно также считает