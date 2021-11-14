Прогноз на 5 дней
ясно-16°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • С-СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 85 из 85«1...838485
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 23:16
#1261
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Интересно то, про смартфон..
Это наверно реклама что ли?
Что с ним ходят по 7 лет?
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 23:17
#1262
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо, давайте и мне 50ку...
Просто не знал, что нельзя говорить о Марии..
Так там вроде я никого не оскорблял...
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2703
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 23:27
#1263
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что-то там протяфкала



Ну, мне до тебя далеко!
Похоже, психолог, нервы тебя подводят!
Несёшь всякую муть, а потом на ответку срываешься!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14034
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 23:52
#1264
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран Она лучше построит первую в мире плавучую атомную электростанцию, исходя из энергетических нужд своих отдалённых районов (Чукотка)

Ну все равно же приятнее видеть в списке форбс людей, которые что-то создают, а не тех кто туда на распродаже недр залез.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11094
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 00:02
#1265
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран Она лучше построит первую в мире плавучую атомную электростанцию, исходя из энергетических нужд своих отдалённых районов (Чукотка)

А не советские ли это разработки ещё?))
Цитата:
drakon:
Пусть, ждёт. Может, когда и съезжу. А тебе,кроме Тургая, куда ехать?..

Пол России моя родина
От Рязани до Тюмени
Везде мои лежат
Везде кони моих предков ходили
А твои только тут да в колхозах под Саратовым)
Цитата:
таноми52:
А зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран

Удобная логика
Африка наверно также считает
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11094
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 00:04
#1266
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Несёшь всякую муть, а потом на ответку срываешься!

Срываються алкоголики на водку
А тебя провоцируют
Чем прекрасно и справляются)))
Раз за разом попадаешь в просак
Цитата:
maxsaf:
Ну все равно же приятнее видеть в списке форбс людей, которые что-то создают, а не тех кто туда на распродаже недр залез.

Россия не колхозная канада
И даже не новая Зеландия
Россия сверхдержава
А в сверх все должно быть привозное
И только идеология своя
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11094
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 00:09
#1267
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока Россия не признает,мирно,твердо,по взрослому
Что она ничем не отличается от Украины
От Туркменистана,от Азербайджана,от Казахстана
Культурно,ментально и экономически (просто размеры больше) то так и будет продолжаться эта катовася с мнимой имперскостью
Империю давно развалили
И кстати поспособствовали этому создатели РФСсР тоесть просто РФ
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11094
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 00:20
#1268
Комментарий удален модератором.
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11720
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 00:38
#1269
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще раз про происхождение троллей форума НГ
Шикарнейший мульт. Просто шедевр! :-)
И главное прямо про нашего форумного тролля с номерочком!
Натаскивание троллей в кабинетах просто прекрасно передано.
Любые гадости. Враньё...
"Ваша задача оскорбление. Любыми средствами..

Полный набор.
Травля.
Личные оскорбления.
Уродства
Этническое разжигание.

Всё это мы тут видели от этого оберегаемого газетой их персонального штатного троллепипеда! :-)

Ещё раз смотрим!





Не забудьте поставить лайк Масяне, кто ещё не поставил!
Или поддержите проект на Патрионе!
:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.11.2021 - 22:08]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11094
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 01:09
#1270
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клюнул серуня))
Задело)) аж повторятся начал
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11720
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 02:08
#1271
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поезд наконец прибыл из Санкт-Петербурга в Москву.
Талибанский клоун свободен. :-)
Бедняжка тролик сидел тут до часа ночи по нурсултанскому, :-) караулил что напишут. Даже жалко как оно там в темноте домой поползёт по ушатанным улицам :-)
Обещаю кататься почаще, на Сапсан садиться пореже, чтоб можно было поржать с троллятины подольше.
:lol:
Чао бамбино :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.11.2021 - 23:09]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14173
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 08:46
#1272
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо срочно запретить употребление грузинского пива,
приравнять его к наркотическим веществам
с соответствующей ответственностью.
а то как видим у любителя употреблять его,
мозги с катушек слетают.
Профайл
D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
30
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 08:49
#1273
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Пол России моя родина От Рязани до Тюмени Везде мои лежат Везде кони моих предков ходили

Чето сегодня очень скромно. Обычно говорят о половине мира.
Ключевая фраза- Цитата:
abaika95:
кони моих предков ходили

:lol:
Профайл
Страница 85 из 85«1...838485
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS