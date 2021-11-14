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≡ Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42829
Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 19:21
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В результате аварии часть машин, которые он перевозил, оказались разбросаны вдоль дороги, а водитель попал в больницу. ДТП произошло в ночь с 13 на 14 ноября в 1,5 км от с. Пешковка.
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D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
30
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 19:21
#1
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Что ж такое.
Одна авария за другой.
Гололёд?
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
305
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:01
#2
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Богато стали жить казахстанцы! Раньше скотовозы с свиньями валялись по кюветам. Теперь автовозы лежат с импортными машинами.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2172
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:33
#3
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Водителя жалко: влетел, парень, на бабки по полной.

Цитата:
Don Julio:
Гололёд?


Да, гололёд: сегодня приехал с Костаная. Самый опасный участок: это от кафе "Виктория" с Рудного до Аятского моста - трасса яйцом и накатана.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5392
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:38
#4
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Цитата:
ACROS:
это от кафе "Виктория" с Рудного до Аятского моста - трасса яйцом и накатана.

Помню когда не очень опытен был, по 140 до Тобола на жд гонял по гололеду..
Трасса то была так себе..
Я еще думал про наших старшаков, что ехали около ста, типа трусы какие то..
Да уж..
Сегодня около ста ехал трасса Костанай Рудный и нормально..
Впереди на кресле ребенок, а это уже...
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
831
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 23:06
#5
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Сочувствую водителю, видимо впервые оказался за рулём грузовика в таких условиях!? К сожалению у нас не принято страховать груз, какой бы он ни был.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4923
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 05:23
#6
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Помню, много лет назад подобную аварию на выезде из пригорода дружбы- рудненской трассы. Такое впечатление, что автовоз разогнался и резко повернул, что все легковушки раскидали по всей дороге.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
305
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 06:39
#7
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Надо трезво оценивать свои возможности, может с десяток лет повозить глину и щебень на самосвале?
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D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
30
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 08:35
#8
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Надо трезво оценивать свои возможности, может с десяток лет повозить глину и щебень на самосвале?

В соседней ветке, про аварию на трассе Костанай-Рудный, вы категорично утверждали что виновата трасса. Здесь, что виноват водитель.
А что, здесь, около Пешковки, отличная, скоростная магистраль международного уровня, гораздо лучшая, чем Костанай-Рудный?
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azlk
§ azlk
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
08.08.12
Сообщений:
1451
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 15.11.21 - 08:52
#9
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голалёд и погодные условия сыграли свою роль, НО у меня вопрос к Акимату : ГДЕ ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ??? или опять непогода не по графику? или снег не ждали в ноябре? Почему как взъезжаешь в РФ так там дороги чистят, сыпять реагенты при малейшем снежке и нет не какого гололёда и переметов (бываю исключения), а у нас то солярка не такая, то механизатор проспал, и еще 100500 причин чтоб не следить за дорогой до весны, а там уже солнышко пригреет и само растаит совместно с асфальтовым покрытием
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