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Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской области
Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42829
Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 20:59
Авария с участием трех машин произошла сегодня, 14 ноября на 38 км автодороги «Костанай-Рудный». В результате ДТП 6 человек получили различные повреждения и были госпитализированы в Рудненскую городскую больницу.
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d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 949
Re: Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской...
Отправлено: 14.11.21 - 20:59
Цитата:
То есть получается что «ВАЗ-2170» спокойно ехал себе, а тут «Kia Sportage» решила обогнать... и на тебе, дернуло в сторону и зацепил попутку. Сейчас снежок, немного гололед... блин в автошколе учат всему этому. Выехал попробовал тормозить и смотришь как машина ведет себя и от этого выбираешь скорость движения. А если мчаться как угорелый, то вот такие ситуации и получаются
57-летний житель Нур-Султана за рулем автомашины «Kia Sportage» двигаясь в сторону Костаная совершил касательное столкновение с автомобилем «ВАЗ-2170», под управлением 24-летнего водителя, ехавшего в том же направлении.
То есть получается что «ВАЗ-2170» спокойно ехал себе, а тут «Kia Sportage» решила обогнать... и на тебе, дернуло в сторону и зацепил попутку. Сейчас снежок, немного гололед... блин в автошколе учат всему этому. Выехал попробовал тормозить и смотришь как машина ведет себя и от этого выбираешь скорость движения. А если мчаться как угорелый, то вот такие ситуации и получаются
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 304
Re: Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской...
Отправлено: 14.11.21 - 21:35
Сколько бед и несчастий приносит людям эта уродская трасса протяженностью всего 40 км! Астанинская трасса 300 км, скорость до 145 км/час, аварий намного меньше.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2172
Re: Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской...
Отправлено: 14.11.21 - 22:19
Цитата:
После окончания ремонта и запуска трассы, я думаю, она принесёт ещё большое количество аварии: - для каких целей там установили бордюрное ограждение концов отбойников с захватом полосы движения дорожного покрытия на целый метр ?? Мне кажеться это БЕСТОЛКОВОЕ и самое главное НЕБЕЗОПАСНОЕ установка бордюров на полосе движения.
Доктор СИЗШ:
уродская трасса протяженностью всего 40 км!
уродская трасса протяженностью всего 40 км!
После окончания ремонта и запуска трассы, я думаю, она принесёт ещё большое количество аварии: - для каких целей там установили бордюрное ограждение концов отбойников с захватом полосы движения дорожного покрытия на целый метр ?? Мне кажеться это БЕСТОЛКОВОЕ и самое главное НЕБЕЗОПАСНОЕ установка бордюров на полосе движения.
Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:29
Цитата:
Не, там нету, это до моста отсюда еще километров 5.
Авария где то после 8го километра до Рудного, на котором была раньше кафешка, там небольшой поворот есть, но нет, на прямой было.
Меня однажды тоже выкинуло туда же на встречку, просто повезло, на гравии или земле после встречки с той стороны, машина наконец то после каких то юзов остановилась..
Сам знаю, по собственной глупости было..
ACROS:
После окончания ремонта и запуска трассы, я думаю, она принесёт ещё большое количество аварии: - для каких целей там установили бордюрное ограждение концов отбойников с захватом полосы движения дорожного покрытия на целый метр ?? Мне
После окончания ремонта и запуска трассы, я думаю, она принесёт ещё большое количество аварии: - для каких целей там установили бордюрное ограждение концов отбойников с захватом полосы движения дорожного покрытия на целый метр ?? Мне
Не, там нету, это до моста отсюда еще километров 5.
Авария где то после 8го километра до Рудного, на котором была раньше кафешка, там небольшой поворот есть, но нет, на прямой было.
Меня однажды тоже выкинуло туда же на встречку, просто повезло, на гравии или земле после встречки с той стороны, машина наконец то после каких то юзов остановилась..
Сам знаю, по собственной глупости было..
Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:33
Цитата:
Фотки - где? Слова к делу не - пришёшь...
ACROS:
установка бордюров на полосе движения.
установка бордюров на полосе движения.
Фотки - где? Слова к делу не - пришёшь...
Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:36
Цитата:
И ребёнка, каждый раз,наверное,
с собой - таскаешь?...
111:
Сам знаю, по собственной глупости было..
Сам знаю, по собственной глупости было..
И ребёнка, каждый раз,наверное,
с собой - таскаешь?...
Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:40
Цитата:
Он всегда со мной..
drakon:
ребёнка, каждый раз,наверное, с собой - таскаешь?...
ребёнка, каждый раз,наверное, с собой - таскаешь?...
Он всегда со мной..
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 831
Re: Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской...
Отправлено: 14.11.21 - 23:01
Цитата:
Хоть кто-то признал свою вину. Проще всего винить в ДТП трассу, производителя авто, либо его учёт (обычно это Россия),но почему-то никто, никогда не предъявил дорожной службе и как ни странно самоуверенным водятлам, виновным в ДТП. Неоднократно приходилось ехать по данной трассе в метель или гололед, очень сложно ехать с низкой скоростью там максимально позволяющей без "приключений" добраться до Кустаная, самоуверенные очень этому мешают...
111:
Сам знаю, по собственной глупости было..
Сам знаю, по собственной глупости было..
Хоть кто-то признал свою вину. Проще всего винить в ДТП трассу, производителя авто, либо его учёт (обычно это Россия),но почему-то никто, никогда не предъявил дорожной службе и как ни странно самоуверенным водятлам, виновным в ДТП. Неоднократно приходилось ехать по данной трассе в метель или гололед, очень сложно ехать с низкой скоростью там максимально позволяющей без "приключений" добраться до Кустаная, самоуверенные очень этому мешают...
Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 23:20
Цитата:
Особенно если сзади хотят обгонять..
Ну я как то уступаю, нормальные аварийкой благодарят .
KOS77:
добраться до Кустаная, самоуверенные очень этому мешают...
добраться до Кустаная, самоуверенные очень этому мешают...
Особенно если сзади хотят обгонять..
Ну я как то уступаю, нормальные аварийкой благодарят .
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 831
Re: Один человек погиб и шесть пострадали при ДТП в Костанайской...
Отправлено: 15.11.21 - 00:47
Цитата:
Это да, но как правило в отсутствие обслуживания данной трассы в зимний период, более или менее менее живая левая полоса движения и пропустить "торопыгу" в таких условиях, та ещё лотерея.
111:
Особенно если сзади хотят обгонять..
Особенно если сзади хотят обгонять..
Это да, но как правило в отсутствие обслуживания данной трассы в зимний период, более или менее менее живая левая полоса движения и пропустить "торопыгу" в таких условиях, та ещё лотерея.
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