Отправлено: - 20:59

57-летний житель Нур-Султана за рулем автомашины «Kia Sportage» двигаясь в сторону Костаная совершил касательное столкновение с автомобилем «ВАЗ-2170», под управлением 24-летнего водителя, ехавшего в том же направлении.

Цитата:То есть получается что «ВАЗ-2170» спокойно ехал себе, а тут «Kia Sportage» решила обогнать... и на тебе, дернуло в сторону и зацепил попутку. Сейчас снежок, немного гололед... блин в автошколе учат всему этому. Выехал попробовал тормозить и смотришь как машина ведет себя и от этого выбираешь скорость движения. А если мчаться как угорелый, то вот такие ситуации и получаются