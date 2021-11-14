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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 85 из 85«1...838485
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 23:16
#1261
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Хех..
Интересно то, про смартфон..
Это наверно реклама что ли?
Что с ним ходят по 7 лет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 23:17
#1262
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Хорошо, давайте и мне 50ку...
Просто не знал, что нельзя говорить о Марии..
Так там вроде я никого не оскорблял...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2703
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 23:27
#1263
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Цитата:
abaika95:
что-то там протяфкала



Ну, мне до тебя далеко!
Похоже, психолог, нервы тебя подводят!
Несёшь всякую муть, а потом на ответку срываешься!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14034
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 23:52
#1264
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Цитата:
таноми52:
А зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран Она лучше построит первую в мире плавучую атомную электростанцию, исходя из энергетических нужд своих отдалённых районов (Чукотка)

Ну все равно же приятнее видеть в списке форбс людей, которые что-то создают, а не тех кто туда на распродаже недр залез.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11094
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 00:02
#1265
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Цитата:
таноми52:
А зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран Она лучше построит первую в мире плавучую атомную электростанцию, исходя из энергетических нужд своих отдалённых районов (Чукотка)

А не советские ли это разработки ещё?))
Цитата:
drakon:
Пусть, ждёт. Может, когда и съезжу. А тебе,кроме Тургая, куда ехать?..

Пол России моя родина
От Рязани до Тюмени
Везде мои лежат
Везде кони моих предков ходили
А твои только тут да в колхозах под Саратовым)
Цитата:
таноми52:
А зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран

Удобная логика
Африка наверно также считает
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11094
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 00:04
#1266
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Цитата:
таноми52:
Несёшь всякую муть, а потом на ответку срываешься!

Срываються алкоголики на водку
А тебя провоцируют
Чем прекрасно и справляются)))
Раз за разом попадаешь в просак
Цитата:
maxsaf:
Ну все равно же приятнее видеть в списке форбс людей, которые что-то создают, а не тех кто туда на распродаже недр залез.

Россия не колхозная канада
И даже не новая Зеландия
Россия сверхдержава
А в сверх все должно быть привозное
И только идеология своя
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11094
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 00:09
#1267
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Пока Россия не признает,мирно,твердо,по взрослому
Что она ничем не отличается от Украины
От Туркменистана,от Азербайджана,от Казахстана
Культурно,ментально и экономически (просто размеры больше) то так и будет продолжаться эта катовася с мнимой имперскостью
Империю давно развалили
И кстати поспособствовали этому создатели РФСсР тоесть просто РФ
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11094
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 00:20
#1268
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Долго не мог понять кто же главный М на форуме
А потом дошло
Серый
Ну так непрекрыто облизывать попку одному мэру в наукограде,хвалить все подряд при этом обсирать свой колхоз где родился и вырос может только мегоМ****Т
Как говорится М можно вывезти из колхоза но Колхоз не выведешь из М
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11718
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 00:38
#1269
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Еще раз про происхождение троллей форума НГ
Шикарнейший мульт. Просто шедевр! :-)
И главное прямо про нашего форумного тролля с номерочком!
Натаскивание троллей в кабинетах просто прекрасно передано.
Любые гадости. Враньё...
"Ваша задача оскорбление. Любыми средствами..

Полный набор.
Травля.
Личные оскорбления.
Уродства
Этническое разжигание.

Всё это мы тут видели от этого оберегаемого газетой их персонального штатного троллепипеда! :-)

Ещё раз смотрим!





Не забудьте поставить лайк Масяне, кто ещё не поставил!
Или поддержите проект на Патрионе!
:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.11.2021 - 22:08]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11094
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.11.21 - 01:09
#1270
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Клюнул серуня))
Задело)) аж повторятся начал
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