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Серый волк:

Когда-то не очень давно они все деньги города вбухали в огромное китайское поддельное колесо.

Цитата:Че там с ремонтом набережной в наукограде где все умники учатся и даже твой сын?Посадили кого-нибудь? Или все по дружески раскидали?))Че мэр Дубны тебе кстати ответил ? Кто проверять то будет да?)))