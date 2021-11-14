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≡ 120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о проделанной работе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42829
120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о проделанной работе
Отправлено: 14.11.21 - 12:26
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Восстановили тротуар по улице Горняков – отчитывается чиновник на брифинге. Да не просто восстановили, а положили брусчатку. Никогда на этой улице никто не клал брусчатку, а вот в сентябре этого года взяли да уложили! Здорово, правда?!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11094
120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о проделанной работе
Отправлено: 15.11.21 - 00:17
#15
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Цитата:
Серый волк:
Когда-то не очень давно они все деньги города вбухали в огромное китайское поддельное колесо.

Че там с ремонтом набережной в наукограде где все умники учатся и даже твой сын?
Посадили кого-нибудь? Или все по дружески раскидали?))
Че мэр Дубны тебе кстати ответил ? Кто проверять то будет да?)))
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11718
120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о проделанной работе
Отправлено: 15.11.21 - 00:25
#16
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Один госкакашечник в простыняке, который буквально в дверях наверное столкнулся на выходе с этим Талибанским троллоло, тоже все опечатки собирал, да гадил на форуме.
По помойкам ещу лазил в РФ и фото с них постил.
:lol:
И потом удрал в РФ, видимо разница была ощутима и наглядна! ;-) ;-) ;-)
Ты уж троллик поаккуратней лазай, а то второго предателя твои талибанские насяльники не переживут! :lol:

ЗЫ. тьфу блин, забыл блокировщик троллепипедов включить.
Пойду руки с мылом помою. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.11.2021 - 21:27]
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