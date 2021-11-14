таноми52: А зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран Она лучше построит первую в мире плавучую атомную электростанцию, исходя из энергетических нужд своих отдалённых районов (Чукотка)
Ну все равно же приятнее видеть в списке форбс людей, которые что-то создают, а не тех кто туда на распродаже недр залез.
таноми52: А зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран Она лучше построит первую в мире плавучую атомную электростанцию, исходя из энергетических нужд своих отдалённых районов (Чукотка)
А не советские ли это разработки ещё?)) Цитата:
drakon: Пусть, ждёт. Может, когда и съезжу. А тебе,кроме Тургая, куда ехать?..
Пол России моя родина От Рязани до Тюмени Везде мои лежат Везде кони моих предков ходили А твои только тут да в колхозах под Саратовым) Цитата:
таноми52: А зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран
Пока Россия не признает,мирно,твердо,по взрослому Что она ничем не отличается от Украины От Туркменистана,от Азербайджана,от Казахстана Культурно,ментально и экономически (просто размеры больше) то так и будет продолжаться эта катовася с мнимой имперскостью Империю давно развалили И кстати поспособствовали этому создатели РФСсР тоесть просто РФ
Долго не мог понять кто же главный М на форуме А потом дошло Серый Ну так непрекрыто облизывать попку одному мэру в наукограде,хвалить все подряд при этом обсирать свой колхоз где родился и вырос может только мегоМ****Т Как говорится М можно вывезти из колхоза но Колхоз не выведешь из М
Еще раз про происхождение троллей форума НГ Шикарнейший мульт. Просто шедевр! И главное прямо про нашего форумного тролля с номерочком! Натаскивание троллей в кабинетах просто прекрасно передано. Любые гадости. Враньё... "Ваша задача оскорбление. Любыми средствами..
Полный набор. Травля. Личные оскорбления. Уродства Этническое разжигание.
Всё это мы тут видели от этого оберегаемого газетой их персонального штатного троллепипеда!
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