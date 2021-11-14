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≡ 120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о проделанной работе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42829
120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о проделанной работе
Отправлено: 14.11.21 - 12:26
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Восстановили тротуар по улице Горняков – отчитывается чиновник на брифинге. Да не просто восстановили, а положили брусчатку. Никогда на этой улице никто не клал брусчатку, а вот в сентябре этого года взяли да уложили! Здорово, правда?!
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D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
28
Re: 120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о...
Отправлено: 14.11.21 - 12:26
#1
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Цитата:
Но, на мой взгляд, это сто двадцать шагов позора для рудненских чинуш. Уже не позорились бы и не провозглашали о том, что они что-то сделали

Непонял. А в чем позор-то?
Автор уличил, что чиновники неправильно отчитались и должен быть 121 шаг?
Или брусчатка неправильной формы?
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
27
Re: 120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о...
Отправлено: 14.11.21 - 15:27
#2
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Бесполезно писать . Какой смысл
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11716
120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о проделанной работе
Отправлено: 14.11.21 - 17:01
#3
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Цитата:
Мс18:
Бесполезно писать . Какой смысл

Вообще никакого! :lol:
Это же удивительные рудненские колёсные акимы!

Когда-то не очень давно они все деньги города вбухали в огромное китайское поддельное колесо.
Естественно им было не до улиц и тем более не до тротуаров, и тем более не до тротуаров по которым люди ходят!

Автор наивно полагает, упоминая наверное для приезжих акимов, что это первая улица города. Надеется, что вдруг их колёсная совесть неожиданно проснется в дорогой японской жоповозке. Выйдет совесть из дорогого прекрасного Крузака прямо в лужу и пролепечет пережевывая свежего омара от лучшего шефповара: "дачтожэтоделаетсятотакое! Глядитека на нашем покрытиямана лужа?" :lol:

https://v-nayke.ru/wp-content/uploads/2016/11/history-caveman-invention.jpg

[Исправлено: Серый волк, 14.11.2021 - 14:05]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11716
120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о проделанной работе
Отправлено: 14.11.21 - 17:10
#4
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Они очень правильно назвали это деяние: " БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ "
И никакой суд не подкопается!
Это у нас творческая реализация художественной композиции "Брусчатое покрытие".
Ми художники акиматских академий так видим!

А все кто говорят, что это сделано рукожопами и воришками идут лесом!
И нехорошо делат тот, хто изобретает гибриты всякий этого выражений типа "рукожоповоришки" :-)

Ми хз это самое.

Художники!!!!

Художники Брусчатых покрытий!

Клянемся совещаний кто их считал! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.11.2021 - 14:13]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2307
Re: 120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о...
Отправлено: 14.11.21 - 17:58
#5
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Журналист Ирина Старикова на портале ИА Город приводит слова заместителя акима Рудного Ануара ЕСКАТОВА: За сезон обустроено 1002 квадратных метра тротуаров (на улице Марите, Горняков, Фрунзе, П. Корчагина, Сандригайло – с брусчатым покрытием)… На это дело, по словам специалиста, из городского бюджета израсходовано 134 млн тенге. Сколько именно средств потрачено на «брусчатку» на улице Горняков – вопрос, который висит в воздухе. Почему?

Если приведённые сведения достоверны, тогда можно же самим примерные необходимые расчёты произвести. Предположим якобы на окончательную укладку 1002 квадратных метров брусчатки освоено 134 000 000 тенге, со всеми расходами (приобретение, транспортировка, укладка и прочее). Получается если округлить расходы на 1 квадратный метр равны примерно 133 733 тенге.

Ну и осуществить замер площади уложенной брусчатки на улице Горняков затем умножить на расходы за 1 квадратный метр.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11716
Re: 120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о...
Отправлено: 14.11.21 - 22:41
#6
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Цитата:
Kairat stayer:
и осуществить замер площади уложенной брусчатки на улице Горняков затем умножить

:lol: :lol: :lol: :lol:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11716
120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о проделанной работе
Отправлено: 14.11.21 - 22:49
#7
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НОВОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РУДНОГО

Жители города Рудный Кокстанайской области Кахахстана в эти выходные сильно удивлены беспрерывно крутящимся по местному радио русским народным песням.
Преимуществеенно о выпадающем снеге!
;-)
Например: Ой снежок снежок дивная метелица!
Такого снегопада, такого снегопада, такого снегопада не знала вся страна...

А недавно сотрудницы местного радио поделились радостной новостью, что неизвестный богатый заказчик заказал на целые сутки сразу концерт по радио.

Нам удалось добыть PLAYLIST местной радиостанции

01. Слава — Заметает зима (00:00)
02. ЭНDИ — Снег (03:41)
03. Аркадиас feat. Светлана Астор — Заметает зима тропинки (07:31)

04. Ирина Круг — Метель (Давай забудем всё!!!!!!!!!) (11:41)
Это три раза подряд! :-)

05. Александр Ломинский — Белым снегом (14:41)
06. Артур — У той зимы непрошенной... (19:11)
07. Саша Айвазов — И снова выпадет снег (23:11)
08. Сергей Дубровин — Снежинка (26:48)
09. Марина Девятова — Ой, снег, снежок (31:20)
10. Алёна Петровская — Метель (33:46)
11. Сергей Трофимов — Зима на пороге (36:05)
12. Рада Рай — Запорошил снежок (40:13)
13. Валерий Сюткин & Light Jazz — А снег идёт (44:01)
14. Александр Буйнов — Ранняя зима (45:59)
15. Александр Малинин — Снежный вальс (49:18)
16. Михаил Бублик — За серебряными снегами (52:10)
17. Елена Ваенга — Снег (55:40)
18. Валерий Курас — Летают и тают (59:18)
19. Алёна Свиридова — Падал снег (01:03:35)
20. Евгений Осин — Зимний вечер (01:08:25)
21. Анжелика Варум — Снег идет (01:12:07)
22. Дуэт "Не уходи" — Снег (01:16:20)
23. Usty. M — Зима (01:19:45)

24. Марина Парусникова — Снег над Москвой (01:23:14)


Специально для чиновников города Рудный :-) :



[Исправлено: Серый волк, 14.11.2021 - 19:56]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11716
Re: 120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о...
Отправлено: 14.11.21 - 22:53
#8
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Злые сплетники утверждают что местную радиостанцию попросили ещё держать в запасе на всякий случай пестню "Под крылом самолёта о чем-то поёт зелёное море теньги" :lol: :lol:


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2172
Re: 120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о...
Отправлено: 14.11.21 - 23:04
#9
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Цитата://кусочки тротуаров наводят только на одну мысль - здесь пилят бюджет.//

Напишите в Антикор. Они будут рады вашему письму.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
90
Re: 120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о...
Отправлено: 14.11.21 - 23:16
#10
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Цитата:
Серый волк:
Автор наивно полагает, упоминая наверное для приезжих акимов, что это первая улица города

Хде?
Цитата:
Улица Горняков - одна из первых улиц
одна из первых
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
90
120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о проделанной работе
Отправлено: 14.11.21 - 23:20
#11
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Пионерская долгое время оставалась главной улицей города, зеленея год от года, задавая тон всему городу. Следующими были улицы 40 лет Октября и Горняков. Говорят, что все населенные пункты на Земле начинаются с храмов, клубов и бань. Наш Рудный не стал исключением: храмом культуры, самым священным и любимым местом для рудничан стал ДК «Строитель». Улицу Горняков начали со строительства бани, она и до сих пор стоит на своем месте, выбиваясь из общего ряда домов своей архитектурой Вот тут

[Исправлено: Alehander, 14.11.2021 - 23:23]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5392
120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о проделанной работе
Отправлено: 14.11.21 - 23:34
#12
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Цитата:
Alehander:
Наш Рудный не стал исключением: храмом культуры, самым священным и любимым местом для рудничан стал ДК «Строитель». Улицу

Но это же очень давно...
Все заброшено там..
Иначе Храм бы не забросили?
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11716
Re: 120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о...
Отправлено: 14.11.21 - 23:46
#13
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Цитата:
Alehander:
Пионерская долгое время оставалась главной улицей города, зеленея год от года, задавая тон всему городу. Следующими были улицы 40 лет Октября и Горняков

Конечно одна из первых.
Ещё Марите одна из первых.
На ней моя тётя жила. С студенческих времён всю жизнь связала с Рудным.
Горный инженер.
Когда начался бардак и вакханалия на комбинате уехала в Магнитогорск на ММК служить Родине дальше.

Для тех кто терпеть не может тошнотворной российской попсы песня тех, кто возводил Рудный.


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