120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о проделанной работе
Отправлено: 14.11.21 - 12:26
Восстановили тротуар по улице Горняков – отчитывается чиновник на брифинге. Да не просто восстановили, а положили брусчатку. Никогда на этой улице никто не клал брусчатку, а вот в сентябре этого года взяли да уложили! Здорово, правда?! Читать новость
Вообще никакого! Это же удивительные рудненские колёсные акимы!
Когда-то не очень давно они все деньги города вбухали в огромное китайское поддельное колесо. Естественно им было не до улиц и тем более не до тротуаров, и тем более не до тротуаров по которым люди ходят!
Автор наивно полагает, упоминая наверное для приезжих акимов, что это первая улица города. Надеется, что вдруг их колёсная совесть неожиданно проснется в дорогой японской жоповозке. Выйдет совесть из дорогого прекрасного Крузака прямо в лужу и пролепечет пережевывая свежего омара от лучшего шефповара: "дачтожэтоделаетсятотакое! Глядитека на нашем покрытиямана лужа?"
Они очень правильно назвали это деяние: " БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ " И никакой суд не подкопается! Это у нас творческая реализация художественной композиции "Брусчатое покрытие". Ми художники акиматских академий так видим!
А все кто говорят, что это сделано рукожопами и воришками идут лесом! И нехорошо делат тот, хто изобретает гибриты всякий этого выражений типа "рукожоповоришки"
Журналист Ирина Старикова на портале ИА Город приводит слова заместителя акима Рудного Ануара ЕСКАТОВА: За сезон обустроено 1002 квадратных метра тротуаров (на улице Марите, Горняков, Фрунзе, П. Корчагина, Сандригайло – с брусчатым покрытием)… На это дело, по словам специалиста, из городского бюджета израсходовано 134 млн тенге. Сколько именно средств потрачено на «брусчатку» на улице Горняков – вопрос, который висит в воздухе. Почему?
Если приведённые сведения достоверны, тогда можно же самим примерные необходимые расчёты произвести. Предположим якобы на окончательную укладку 1002 квадратных метров брусчатки освоено 134 000 000 тенге, со всеми расходами (приобретение, транспортировка, укладка и прочее). Получается если округлить расходы на 1 квадратный метр равны примерно 133 733 тенге.
Ну и осуществить замер площади уложенной брусчатки на улице Горняков затем умножить на расходы за 1 квадратный метр.
Пионерская долгое время оставалась главной улицей города, зеленея год от года, задавая тон всему городу. Следующими были улицы 40 лет Октября и Горняков. Говорят, что все населенные пункты на Земле начинаются с храмов, клубов и бань. Наш Рудный не стал исключением: храмом культуры, самым священным и любимым местом для рудничан стал ДК «Строитель». Улицу Горняков начали со строительства бани, она и до сих пор стоит на своем месте, выбиваясь из общего ряда домов своей архитектурой Вот тут
Alehander: Пионерская долгое время оставалась главной улицей города, зеленея год от года, задавая тон всему городу. Следующими были улицы 40 лет Октября и Горняков
Конечно одна из первых. Ещё Марите одна из первых. На ней моя тётя жила. С студенческих времён всю жизнь связала с Рудным. Горный инженер. Когда начался бардак и вакханалия на комбинате уехала в Магнитогорск на ММК служить Родине дальше.
Для тех кто терпеть не может тошнотворной российской попсы песня тех, кто возводил Рудный.
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