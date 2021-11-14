Отправлено: - 12:26

Но, на мой взгляд, это сто двадцать шагов позора для рудненских чинуш. Уже не позорились бы и не провозглашали о том, что они что-то сделали

Цитата:Непонял. А в чем позор-то?Автор уличил, что чиновники неправильно отчитались и должен быть 121 шаг?Или брусчатка неправильной формы?