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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8130
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:41
Цитата:
У них не знаю? Читал, что Velvet последняя модель вроде. У меня есть.
111:
У них еще есть смартфоны?
У них еще есть смартфоны?
У них не знаю? Читал, что Velvet последняя модель вроде. У меня есть.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:42
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:42
Цитата:
В Африке тоже строится
Россия-Африка
Цитата:
Назовите популярные российские компы,софт? Машину на мировом рынке?
Господи Россия гордится своим вооружением но и оно то советское!!!!
Все новые якобы танки и самолёты ещё в советских КБ разработаны
Цитата:
А есть в россии производство роботов-пылесосов? (Не тролинг)
Цитата:
Не мешай
Я толсто на это намекаю
Цитата:
Честно
За неимением свободного времени на посмотреть
Что-то пропустил его прошлый трек
Говорят что-то с чем-то из Фрейда вперемешку с Ницше)))
serg kost:
То есть, ты хочешь сказать, что в России ничего не строится? Обоснуй.
То есть, ты хочешь сказать, что в России ничего не строится? Обоснуй.
В Африке тоже строится
Россия-Африка
Цитата:
maxsaf:
Назовите популярные российские смартфоны.
Назовите популярные российские смартфоны.
Назовите популярные российские компы,софт? Машину на мировом рынке?
Господи Россия гордится своим вооружением но и оно то советское!!!!
Все новые якобы танки и самолёты ещё в советских КБ разработаны
Цитата:
maxsaf:
Назовите популярные российские модели ноутбуков
Назовите популярные российские модели ноутбуков
А есть в россии производство роботов-пылесосов? (Не тролинг)
Цитата:
maxsaf:
Все павильоны - понты. Дела важные настоящие не в них идут.
Все павильоны - понты. Дела важные настоящие не в них идут.
Не мешай
Я толсто на это намекаю
Цитата:
maxsaf:
Сам не фанат, но это прям очень неплохо:
Сам не фанат, но это прям очень неплохо:
Честно
За неимением свободного времени на посмотреть
Что-то пропустил его прошлый трек
Говорят что-то с чем-то из Фрейда вперемешку с Ницше)))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:45
Цитата:
Что то лж себя как то похоронило в этом..
Вроде сотки были боле менее, красивые, округлые, моя взяла тоже, прослужил лет 7..
elektron:
Читал, что Velvet последняя модель вроде. У меня есть.
Читал, что Velvet последняя модель вроде. У меня есть.
Что то лж себя как то похоронило в этом..
Вроде сотки были боле менее, красивые, округлые, моя взяла тоже, прослужил лет 7..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:46
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 645
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:50
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:52
Цитата:
Он хороший немец..
abaika95:
Немец предков которых Сталин погнал в резервацию как индейцев
Немец предков которых Сталин погнал в резервацию как индейцев
Он хороший немец..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:54
Цитата:
Послушал
Не берет
Не зря его сравнивают с ранним Пастернаком
Ну не веришь домашнему ребенку который читает что-то про протест
Вот современный Маяковский
Его каждая фраза выверена
maxsaf: Сам не фанат, но это прям очень неплохо:
Послушал
Не берет
Не зря его сравнивают с ранним Пастернаком
Ну не веришь домашнему ребенку который читает что-то про протест
Вот современный Маяковский
Его каждая фраза выверена
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:55
Цитата:
Человек отсидевший за убийство 700 лет хороший человек?))
Немец может и хороший
А человек явно г****й
111:
Он хороший немец..
Он хороший немец..
Человек отсидевший за убийство 700 лет хороший человек?))
Немец может и хороший
А человек явно г****й
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:55
Цитата:
Если встречусь, с ней...
Цитата:
Хочу и живу...Цитата:
Да,в КАзахскую резервацию...
abaika95:
будет бабушка твоя рассказывать))
будет бабушка твоя рассказывать))
Если встречусь, с ней...
Цитата:
abaika95:
Ты скажи почему живёшь у врагов своей родины?
Ты скажи почему живёшь у врагов своей родины?
Хочу и живу...Цитата:
abaika95:
Немец предков которых Сталин погнал в резервацию
Немец предков которых Сталин погнал в резервацию
Да,в КАзахскую резервацию...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:59
Цитата:
Вполне живя он 100 лет назад то стал бы флагманом большевисткой поэзии
Обезглавить об****ть и сжечь!
Нормальный такой себе лозунг
abaika95:
Вот современный Маяковский
Вот современный Маяковский
Вполне живя он 100 лет назад то стал бы флагманом большевисткой поэзии
Обезглавить об****ть и сжечь!
Нормальный такой себе лозунг
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 23:02
Цитата:
Да хоть в бурятскую
Погнал же
Вы для него враги были
И плевать он хотел на дружбу народов))
Цитата:
Чтож на родину не едешь?
Ждёт же тебя
Саратов))) или откуда там погнали немцев?
drakon:
Да,в КАзахскую резервацию.
Да,в КАзахскую резервацию.
Да хоть в бурятскую
Погнал же
Вы для него враги были
И плевать он хотел на дружбу народов))
Цитата:
drakon:
Хочу и живу...
Хочу и живу...
Чтож на родину не едешь?
Ждёт же тебя
Саратов))) или откуда там погнали немцев?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2703
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 23:05
Цитата:
А зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран
Она лучше построит первую в мире плавучую атомную электростанцию, исходя из энергетических нужд своих отдалённых районов (Чукотка)
maxsaf:
Хахаха и какой из них - российский?
Хахаха и какой из них - российский?
А зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран
Она лучше построит первую в мире плавучую атомную электростанцию, исходя из энергетических нужд своих отдалённых районов (Чукотка)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 23:09
Цитата:
Пусть, ждёт.
Может, когда и съезжу.
А тебе,кроме Тургая,
куда ехать?...
abaika95:
Ждёт же тебя
Ждёт же тебя
Пусть, ждёт.
Может, когда и съезжу.
А тебе,кроме Тургая,
куда ехать?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 23:09
Цитата:
Хм..
Это ?
таноми52:
зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран Она лучше построит первую в мире плавучую атомную электростанцию, исходя из энергетических нужд своих отдалённых районов (Чукотка)
зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран Она лучше построит первую в мире плавучую атомную электростанцию, исходя из энергетических нужд своих отдалённых районов (Чукотка)
Хм..
Это ?
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