Отправлено: - 22:42

serg kost:

То есть, ты хочешь сказать, что в России ничего не строится? Обоснуй.

maxsaf:

Назовите популярные российские смартфоны.

maxsaf:

Назовите популярные российские модели ноутбуков

maxsaf:

Все павильоны - понты. Дела важные настоящие не в них идут.

maxsaf:

Сам не фанат, но это прям очень неплохо:

Цитата:В Африке тоже строитсяРоссия-АфрикаЦитата:Назовите популярные российские компы,софт? Машину на мировом рынке?Господи Россия гордится своим вооружением но и оно то советское!!!!Все новые якобы танки и самолёты ещё в советских КБ разработаныЦитата:А есть в россии производство роботов-пылесосов? (Не тролинг)Цитата:Не мешайЯ толсто на это намекаюЦитата:ЧестноЗа неимением свободного времени на посмотретьЧто-то пропустил его прошлый трекГоворят что-то с чем-то из Фрейда вперемешку с Ницше)))