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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 84 из 85«1...82838485»
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8130
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:41
#1246
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Цитата:
111:
У них еще есть смартфоны?

У них не знаю? Читал, что Velvet последняя модель вроде. У меня есть. ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23296
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:42
#1247
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:42
#1248
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Цитата:
serg kost:
То есть, ты хочешь сказать, что в России ничего не строится? Обоснуй.

В Африке тоже строится
Россия-Африка
Цитата:
maxsaf:
Назовите популярные российские смартфоны.

Назовите популярные российские компы,софт? Машину на мировом рынке?
Господи Россия гордится своим вооружением но и оно то советское!!!!
Все новые якобы танки и самолёты ещё в советских КБ разработаны
Цитата:
maxsaf:
Назовите популярные российские модели ноутбуков

А есть в россии производство роботов-пылесосов? (Не тролинг)
Цитата:
maxsaf:
Все павильоны - понты. Дела важные настоящие не в них идут.

Не мешай
Я толсто на это намекаю
Цитата:
maxsaf:
Сам не фанат, но это прям очень неплохо:

Честно
За неимением свободного времени на посмотреть
Что-то пропустил его прошлый трек
Говорят что-то с чем-то из Фрейда вперемешку с Ницше)))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:45
#1249
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Цитата:
elektron:
Читал, что Velvet последняя модель вроде. У меня есть.

Что то лж себя как то похоронило в этом..
Вроде сотки были боле менее, красивые, округлые, моя взяла тоже, прослужил лет 7..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:46
#1250
Комментарий удален модератором.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
645
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:50
#1251
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:52
#1252
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Цитата:
abaika95:
Немец предков которых Сталин погнал в резервацию как индейцев

Он хороший немец..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:54
#1253
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Цитата:
maxsaf: Сам не фанат, но это прям очень неплохо:

Послушал
Не берет
Не зря его сравнивают с ранним Пастернаком
Ну не веришь домашнему ребенку который читает что-то про протест
Вот современный Маяковский
Его каждая фраза выверена

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:55
#1254
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Цитата:
111:
Он хороший немец..

Человек отсидевший за убийство 700 лет хороший человек?))
Немец может и хороший
А человек явно г****й
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23296
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:55
#1255
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Цитата:
abaika95:
будет бабушка твоя рассказывать))

Если встречусь, с ней...
Цитата:
abaika95:
Ты скажи почему живёшь у врагов своей родины?

Хочу и живу...Цитата:
abaika95:
Немец предков которых Сталин погнал в резервацию

Да,в КАзахскую резервацию... :lol: :-o :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 22:59
#1256
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Цитата:
abaika95:
Вот современный Маяковский

Вполне живя он 100 лет назад то стал бы флагманом большевисткой поэзии
Обезглавить об****ть и сжечь!
Нормальный такой себе лозунг
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11087
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 23:02
#1257
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Цитата:
drakon:
Да,в КАзахскую резервацию.

Да хоть в бурятскую
Погнал же
Вы для него враги были
И плевать он хотел на дружбу народов))
Цитата:
drakon:
Хочу и живу...

Чтож на родину не едешь?
Ждёт же тебя
Саратов))) или откуда там погнали немцев?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2703
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 23:05
#1258
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Цитата:
maxsaf:
Хахаха и какой из них - российский?


А зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран
Она лучше построит первую в мире плавучую атомную электростанцию, исходя из энергетических нужд своих отдалённых районов (Чукотка)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23296
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 23:09
#1259
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Цитата:
abaika95:
Ждёт же тебя

Пусть, ждёт.
Может, когда и съезжу.
А тебе,кроме Тургая,
куда ехать?... :lol: :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 23:09
#1260
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Цитата:
таноми52:
зачем России свои ноуты и айфоны, если можно пользоваться достижениями других стран Она лучше построит первую в мире плавучую атомную электростанцию, исходя из энергетических нужд своих отдалённых районов (Чукотка)

Хм..
Это ?
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Страница 84 из 85«1...82838485»
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