Отправлено: - 22:38

ACROS:

это от кафе "Виктория" с Рудного до Аятского моста - трасса яйцом и накатана.

Цитата:Помню когда не очень опытен был, по 140 до Тобола на жд гонял по гололеду..Трасса то была так себе..Я еще думал про наших старшаков, что ехали около ста, типа трусы какие то..Да уж..Сегодня около ста ехал трасса Костанай Рудный и нормально..Впереди на кресле ребенок, а это уже...