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≡ Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42829
Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 19:21
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В результате аварии часть машин, которые он перевозил, оказались разбросаны вдоль дороги, а водитель попал в больницу. ДТП произошло в ночь с 13 на 14 ноября в 1,5 км от с. Пешковка.
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D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
28
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 19:21
#1
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Что ж такое.
Одна авария за другой.
Гололёд?
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
304
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:01
#2
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Богато стали жить казахстанцы! Раньше скотовозы с свиньями валялись по кюветам. Теперь автовозы лежат с импортными машинами.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2172
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:33
#3
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Водителя жалко: влетел, парень, на бабки по полной.

Цитата:
Don Julio:
Гололёд?


Да, гололёд: сегодня приехал с Костаная. Самый опасный участок: это от кафе "Виктория" с Рудного до Аятского моста - трасса яйцом и накатана.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5392
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 22:38
#4
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Цитата:
ACROS:
это от кафе "Виктория" с Рудного до Аятского моста - трасса яйцом и накатана.

Помню когда не очень опытен был, по 140 до Тобола на жд гонял по гололеду..
Трасса то была так себе..
Я еще думал про наших старшаков, что ехали около ста, типа трусы какие то..
Да уж..
Сегодня около ста ехал трасса Костанай Рудный и нормально..
Впереди на кресле ребенок, а это уже...
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
830
Re: Автовоз опрокинулся на трассе в Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 23:06
#5
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Сочувствую водителю, видимо впервые оказался за рулём грузовика в таких условиях!? К сожалению у нас не принято страховать груз, какой бы он ни был.
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