Отправлено: - 20:35

drakon:

Все со мной - согласны!...

Цитата:Прям как в анекдотеЛисенок: у меня мама врач и я им стануЗайчик: у меня мама учитель и я им стануМедвежонок: а у меня... а я.... А я вам щас п..ды дам