Отправлено: - 18:36

drakon:

Заткни, своё - ХЛебало...

serg kost:

о чем там у Франции павильон? О прошлом? А у России о будущем. Но тебе это ни о чем не говорит...

Цитата:Карежит бл***й от правдыСмотрика старый а понимает что к чему))))РжуЦитата:Ты казахстанский павильон видел? Ничего не хочешь о нем сказать?))