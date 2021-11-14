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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 82 из 83«1...80818283»
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23291
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 18:30
#1216
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Цитата:
abaika95:
прям страдалец,но на родину не поедет)) ни в какую смотрика)))

Заткни, своё - ХЛебало... :lol: :-P :-x
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
543
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 18:31
#1217
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И о чем там у Франции павильон? О прошлом?
А у России о будущем.
Но тебе это ни о чем не говорит...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11080
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 18:36
#1218
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Цитата:
drakon:
Заткни, своё - ХЛебало...

О
Карежит бл***й от правды
Смотрика старый а понимает что к чему))))
Ржу
Цитата:
serg kost:
о чем там у Франции павильон? О прошлом? А у России о будущем. Но тебе это ни о чем не говорит...

Ты казахстанский павильон видел? Ничего не хочешь о нем сказать?))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
543
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 18:48
#1219
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А ты какой павильон видел?
Вот человек посетил:
Ощущения после посещения выставки Экспо 2020: деградация Европы
У кого есть мозги,-думаем. У кого нет мозгов,-отрицают и говорят, что это кремлёвская пропаганда.
Ну или приведи описания других посетителей выставки, всем интересно будет почитать и посмотреть.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11080
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 18:59
#1220
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Цитата:
serg kost:
У кого есть мозги,-думаем. У кого нет мозгов,-отрицают и говорят, что это кремлёвская пропаганда.

И это ты не навязывешь свое мнение?)
У кого есть мозги тот понимает что не павильоны признак успеха страны
А у кого нет их,тот доказывать что павильон России это взгляд в будущее)))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
543
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 19:01
#1221
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Не тебе одному навязывать.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
543
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 19:09
#1222
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Или взять хотя бы один регион России, даже не всю Сибирь:
в Енисейскую Сибирь инвестируют почти 2 триллиона рублей.
Если посчитать пропорционально населению, для Казахстана это примерно 1,7 трлн тенге.
У нас планируют в какой-то отдельный регион вложить хотя бы полмиллиарда?!
И кто же более успешным окажется в итоге?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11080
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 19:14
#1223
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Цитата:
serg kost:
Или взять хотя бы один регион России, даже не всю Сибирь: в Енисейскую Сибирь инвестируют почти 2 триллиона рублей. Если посчитать пропорционально населению, для Казахстана это примерно 1,7 трлн тенге. У нас планируют в какой-то отдельный регион вложить хотя бы полмиллиарда?! И кто же более успешным окажется в итоге?

Слушай ну смешно)))
Тебе новости с хабара показать? Или до сих пор не понял что к чему?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
543
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 19:35
#1224
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То есть, ты хочешь сказать, что в России ничего не строится?
Обоснуй.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14033
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 20:13
#1225
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Цитата:
drakon:
Первый раз, всегда - тяжело. Потом - привыкаешь...

Отучаете есть руками?)) Потом научите читать и он назовет вас колонизатором в итоге :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14033
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 20:18
#1226
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Цитата:
serg kost:
А у России о будущем.

Назовите популярные российские смартфоны.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14033
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 20:19
#1227
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Цитата:
serg kost:
То есть, ты хочешь сказать, что в России ничего не строится? Обоснуй.

Назовите популярные российские модели ноутбуков
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14033
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 20:21
#1228
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Цитата:
abaika95:
Ты казахстанский павильон видел? Ничего не хочешь о нем сказать?))

Все павильоны - понты. Дела важные настоящие не в них идут.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14033
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 20:26
#1229
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Цитата:
abaika95:
Пиши,говори все что хочешь всервоно ни кто сильно не услышит


Сам не фанат, но это прям очень неплохо:

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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8129
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 20:32
#1230
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Цитата:
maxsaf:
Назовите популярные российские смартфоны.

Наверное самсунги как и у нас, айфоны, хуавеи, LG, соньки. А у вас?
У меня лично Xiaomi и LG. ;-)
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