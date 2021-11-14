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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23291
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 18:30
Цитата:
Заткни, своё - ХЛебало...
abaika95:
прям страдалец,но на родину не поедет)) ни в какую смотрика)))
прям страдалец,но на родину не поедет)) ни в какую смотрика)))
Заткни, своё - ХЛебало...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 18:31
И о чем там у Франции павильон? О прошлом?
А у России о будущем.
Но тебе это ни о чем не говорит...
А у России о будущем.
Но тебе это ни о чем не говорит...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11080
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 18:36
Цитата:
О
Карежит бл***й от правды
Смотрика старый а понимает что к чему))))
Ржу
Цитата:
Ты казахстанский павильон видел? Ничего не хочешь о нем сказать?))
drakon:
Заткни, своё - ХЛебало...
Заткни, своё - ХЛебало...
О
Карежит бл***й от правды
Смотрика старый а понимает что к чему))))
Ржу
Цитата:
serg kost:
о чем там у Франции павильон? О прошлом? А у России о будущем. Но тебе это ни о чем не говорит...
о чем там у Франции павильон? О прошлом? А у России о будущем. Но тебе это ни о чем не говорит...
Ты казахстанский павильон видел? Ничего не хочешь о нем сказать?))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 18:48
А ты какой павильон видел?
Вот человек посетил:
Ощущения после посещения выставки Экспо 2020: деградация Европы
У кого есть мозги,-думаем. У кого нет мозгов,-отрицают и говорят, что это кремлёвская пропаганда.
Ну или приведи описания других посетителей выставки, всем интересно будет почитать и посмотреть.
Вот человек посетил:
У кого есть мозги,-думаем. У кого нет мозгов,-отрицают и говорят, что это кремлёвская пропаганда.
Ну или приведи описания других посетителей выставки, всем интересно будет почитать и посмотреть.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11080
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 18:59
Цитата:
И это ты не навязывешь свое мнение?)
У кого есть мозги тот понимает что не павильоны признак успеха страны
А у кого нет их,тот доказывать что павильон России это взгляд в будущее)))
serg kost:
У кого есть мозги,-думаем. У кого нет мозгов,-отрицают и говорят, что это кремлёвская пропаганда.
У кого есть мозги,-думаем. У кого нет мозгов,-отрицают и говорят, что это кремлёвская пропаганда.
И это ты не навязывешь свое мнение?)
У кого есть мозги тот понимает что не павильоны признак успеха страны
А у кого нет их,тот доказывать что павильон России это взгляд в будущее)))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 19:01
Не тебе одному навязывать.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 19:09
Или взять хотя бы один регион России, даже не всю Сибирь:
в Енисейскую Сибирь инвестируют почти 2 триллиона рублей.
Если посчитать пропорционально населению, для Казахстана это примерно 1,7 трлн тенге.
У нас планируют в какой-то отдельный регион вложить хотя бы полмиллиарда?!
И кто же более успешным окажется в итоге?
Если посчитать пропорционально населению, для Казахстана это примерно 1,7 трлн тенге.
У нас планируют в какой-то отдельный регион вложить хотя бы полмиллиарда?!
И кто же более успешным окажется в итоге?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11080
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 19:14
Цитата:
Слушай ну смешно)))
Тебе новости с хабара показать? Или до сих пор не понял что к чему?
serg kost:
Или взять хотя бы один регион России, даже не всю Сибирь: в Енисейскую Сибирь инвестируют почти 2 триллиона рублей. Если посчитать пропорционально населению, для Казахстана это примерно 1,7 трлн тенге. У нас планируют в какой-то отдельный регион вложить хотя бы полмиллиарда?! И кто же более успешным окажется в итоге?
Или взять хотя бы один регион России, даже не всю Сибирь: в Енисейскую Сибирь инвестируют почти 2 триллиона рублей. Если посчитать пропорционально населению, для Казахстана это примерно 1,7 трлн тенге. У нас планируют в какой-то отдельный регион вложить хотя бы полмиллиарда?! И кто же более успешным окажется в итоге?
Слушай ну смешно)))
Тебе новости с хабара показать? Или до сих пор не понял что к чему?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 19:35
То есть, ты хочешь сказать, что в России ничего не строится?
Обоснуй.
Обоснуй.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 20:13
Цитата:
Отучаете есть руками?)) Потом научите читать и он назовет вас колонизатором в итоге
drakon:
Первый раз, всегда - тяжело. Потом - привыкаешь...
Первый раз, всегда - тяжело. Потом - привыкаешь...
Отучаете есть руками?)) Потом научите читать и он назовет вас колонизатором в итоге
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 20:18
Цитата:
Назовите популярные российские смартфоны.
serg kost:
А у России о будущем.
А у России о будущем.
Назовите популярные российские смартфоны.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 20:19
Цитата:
Назовите популярные российские модели ноутбуков
serg kost:
То есть, ты хочешь сказать, что в России ничего не строится? Обоснуй.
То есть, ты хочешь сказать, что в России ничего не строится? Обоснуй.
Назовите популярные российские модели ноутбуков
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 20:21
Цитата:
Все павильоны - понты. Дела важные настоящие не в них идут.
abaika95:
Ты казахстанский павильон видел? Ничего не хочешь о нем сказать?))
Ты казахстанский павильон видел? Ничего не хочешь о нем сказать?))
Все павильоны - понты. Дела важные настоящие не в них идут.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 20:26
Цитата:
Сам не фанат, но это прям очень неплохо:
abaika95:
Пиши,говори все что хочешь всервоно ни кто сильно не услышит
Пиши,говори все что хочешь всервоно ни кто сильно не услышит
Сам не фанат, но это прям очень неплохо:
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8129
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 20:32
Цитата:
Наверное самсунги как и у нас, айфоны, хуавеи, LG, соньки. А у вас?
У меня лично Xiaomi и LG.
maxsaf:
Назовите популярные российские смартфоны.
Назовите популярные российские смартфоны.
Наверное самсунги как и у нас, айфоны, хуавеи, LG, соньки. А у вас?
У меня лично Xiaomi и LG.
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