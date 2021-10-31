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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42827
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 31.10.21 - 10:07
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Ассоциация деловых женщин Костанайской области, Клуб женщин-политиков, Альянс женских сил Костанайской области, Лига счастливых женщин... Какое многообразие общественных женских организаций в нашем регионе!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8251
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 03.11.21 - 00:27
#90
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Цитата:
Маркс:
поэтому нормальный капиталист не захочет просто так терять даже долю процента.

Вы абсолютно правы и знаете оказывается продажи очень зависят от продолжительности светового дня,причем если зимой магазин открывается в 8 утра и в это время ещё темно, покупателей всё равно много,люди проснулись, начинают двигаться и забегают за покупками,а вот вечером наоборот,чем темнее, тем меньше людей,поэтому летом мы работаем до 22,а можно в принципе и до 23 ,пока светло народ активно двигается,а вот зимой работаем до 21 ,так как в 8 вечера в магазине уже пустовато, потому что темно и все сидят по домам.
Поэтому как нормальный капиталист я за продолжительность светового дня. ;-)
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
302
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 03.11.21 - 07:24
#91
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Вроде кругом нормальные капиталисты, но к нам в магазин хлеб привозят к 12 часам дня. Многих овощей не найдешь. Сколько выручки теряют .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2166
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 14.11.21 - 18:54
#92
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Цитата:
Маркс:
Вы СОСТОИТЕ или Вас ПРИНЯЛИ


Судя по вашим амбициям (по сравнению с ведлерскими) вы тоже состоите в различных ЖЕНСКИХ кружках по интересам.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11079
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 14.11.21 - 18:57
#93
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Выпускайте уже Денисова с его бесполезным мнением о переводе!
Ну скучно на форуме))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5373
Ольга ВЕДЛЕР: Лига счастливых женщин
Отправлено: 14.11.21 - 19:06
#94
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Вроде кругом нормальные капиталисты, но к нам в магазин хлеб привозят к 12 часам дня. Многих овощей не найдешь. Сколько выручки теряют .

А что, у вас там арабы не едят овощи наверно, вот и не привозят..
А хлеб им зачем?
Жены же ляпишке делают с утра до вечера..
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