Отправлено: - 19:06

Доктор СИЗШ:

Вроде кругом нормальные капиталисты, но к нам в магазин хлеб привозят к 12 часам дня. Многих овощей не найдешь. Сколько выручки теряют .

Цитата:А что, у вас там арабы не едят овощи наверно, вот и не привозят..А хлеб им зачем?Жены же ляпишке делают с утра до вечера..