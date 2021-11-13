Отправлено: - 17:25

В школах Костаная появляются новые атрибуты повседневной жизни. На прошлой неделе в управлении образования отчитались, что 100% школ имеют видеокамеры, а во многих устанавливают турникеты и вводят пропуска. 7 октября руководитель отдела образования акимата Костаная Гульсим УРАЗБАЕВА подписала приказ, согласно которому в школах должны появиться шкафчики для хранения сотовых телефонов. Все инициативы объясняются благим намерением - заботой о безопасности школьников. На практике же есть свои подводные камни, о которых чиновники обычно не говорят.