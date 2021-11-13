Прогноз на 5 дней
небольшой снег-1°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • З-СЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Защита от внешних и внутренних угроз
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42827
Защита от внешних и внутренних угроз
Отправлено: 13.11.21 - 17:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В школах Костаная появляются новые атрибуты повседневной жизни. На прошлой неделе в управлении образования отчитались, что 100% школ имеют видеокамеры, а во многих устанавливают турникеты и вводят пропуска. 7 октября руководитель отдела образования акимата Костаная Гульсим УРАЗБАЕВА подписала приказ, согласно которому в школах должны появиться шкафчики для хранения сотовых телефонов. Все инициативы объясняются благим намерением - заботой о безопасности школьников. На практике же есть свои подводные камни, о которых чиновники обычно не говорят.
Читать статью

abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11079
Защита от внешних и внутренних угроз
Отправлено: 14.11.21 - 19:02
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Ты мне не земляк

Естественно
Я городской не земляк аульному который уехал в рашку
Цитата:
Серый волк:

Прорвало трубу
Не остановить
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Don Julio, abaika95, Серый волк

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS