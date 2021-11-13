В школах Костаная появляются новые атрибуты повседневной жизни. На прошлой неделе в управлении образования отчитались, что 100% школ имеют видеокамеры, а во многих устанавливают турникеты и вводят пропуска. 7 октября руководитель отдела образования акимата Костаная Гульсим УРАЗБАЕВА подписала приказ, согласно которому в школах должны появиться шкафчики для хранения сотовых телефонов. Все инициативы объясняются благим намерением - заботой о безопасности школьников. На практике же есть свои подводные камни, о которых чиновники обычно не говорят. Читать статью
Вчера 12 ноября в одном из родильных домов запада Москвы родился ребёнок. Серый волк, сразу скажу, непосредственного отношения к рождению этого маленького жителя Москвы не имеет. Но вот к Кустанаю это дитя имеет некоторое отношение. В паспорте папы ребёнка место рождения записано: г. Кустанай Кустанайской области.
В далёком уже 2000 году мы вывезли семью. Маму и мальчика 7 лет, из уже суверенного Костаная в Россию. Главным решающим аргументом было, ребёнку нужно в школу. И лучше начинать учиться в российских школах сразу. Крайне не легкий был выбор для мамы уехать из родного города, бросив работу в другую уже страну с ребёнком. Но взвесив из-за дитя решились и были вывезены.
Таким образом мама и ребёнок оказались в Наукограде Дубна. А ребёнок в первый же день пошёл в гимназию.
С качественным обучением.
Где принято работать на уроках.
Где долго и упорно учат детей использовать технологии будущего. Ставить их на вооружение своих знаний. Это очень трудно организовать. Нет. Это невероятно трудно, чтоб получать учебный процесс, так, чтоб ученик постоянно знал, здесь он может использовать гаджеты. Ноутбуки. Компьютеры, далее планшеты, смартфон, умные часы итд. Это гигантская работа не одного учителя. а всего коллектива. Сформировать навыки мгновенного получения информации там где нужно. И именно когда нужно! Организовать обучение так, чтоб не игры и соцсети. А ведь никаких методичек на этот счёт не существовалоло практически.
Мир менялся стремительно. Только новационные школы могли пытаться сами угнаться за прогрессом. И это образование отличается как земля и небо от обычных отсталых школ.
Спустя 11 лет после 2000 года вывезенное дитя окончило гимназию. Затем полученные знания и навыки очень пригодились для дальнейшего образования. Не думаю, что ребёнок испытывал очень большие сожаления. что не смог учиться в какой-нибудь школе Костаная
На протяжении 20 лет мы очень хорошо получаем представление об уровне образования выпускников школ Казахстана, которые приезжают учиться в наши ВУЗы после школы в РК. На примере тех, кто приезжал далее хорошо видно.
И не только с более приличного в плане образования севера. Но и с южных областей. Это вообще дичь несусветная кстати, и уровень таджиков на стройке мало уже отличается. Кроме писать и читать абсолютный ноль. Но это долгая тема...
Вчера 12 ноября у вывезенного тогда в 2000-м году уже у самого родился сын.
И мы знаем как он будет его воспитывать и учить.
От земляков думаем что подарить.
Министерству шкафчиков для телефонов в Казахстане есть коллективное пожелание (минобром его язык не повернется назвать у нас и выпускников приехавших). Запретить ещё калькуляторы, тетради в клеточку, шариковые ручки с кнопкой и заставить учеников сдавать часы в коробкамана.
Эту коробку обязательно должен ходить по школам и проверять полицай! Пофигу, что во всем мире есть уже прогрессивные технологии и методики работы с учениками для качественных школ с использованием современного мира, а дурацкие и кстати незаконные запреты на уровне позорного отсталого министерства и его трухлявой вертикали до Гороно прямо ставят крест на развитии в может быть ещё где-то пытающихся развивать детей продвинутых инновационных школах! Только хардкор.
И обязательно с контролем ящиков, чтоб в них были телефоны!!!
На этом примере кстати хорошо видно, что зря кинотеатр "Кустанай" вороватые жулики снесли ради барышей.
Если бы был кинотеатр, то полоумым функционеришкам из отдела "Ликвидации образования имени акимата" было бы чем заняться! Смотрели бы весёлое кино в кинотеатре вместо выполнения безумных и смешных дуростей Министерства недообразования! Учителям не пришлось бы унижаться и складывать телефоны детей в дешевые полиэтиленовые коробки, стоимостью три сотни рублей, на которые потратили кучу миллионов (хотя возможно в этом смысл)
Конечно кино смотрели бы эдакое, специфическое, соответственно их уровню развития
Ну вот например очень подходящее кино для функционеров отдела оброазования, даже с некоторыми очень узнаваемыми лицами включая некоторых президентов :
Don Julio: Если я правильно понял, ты стал-дедом?поздравляю!
Ну если детей всех вывезенных из тьмутаракани и устроенных тут посчитать, то я уже такой дед, с целым детским садом внуков! Кстати мама с тем ребёнком, спустя лет семь ненадолго посещала Костанай. У дитя было открытие своей Родины, где он родился и в детсад ходил. Ему конечно интересно было.
Только общаться не с кем.
Примерно его возраста подростки были для него уже запредельно для общих тем диковатые и туповатые. Через дней пять уже сильно просил отправить его обратно. В этом кстати огромная разница в восприятии. Если мы, выросшие в позднем СССР, воспринимали свой Кустанай, как вполне приличный город с развитием и образованием заметно более качественным, чем допустим в Тверской, Смоленской или Ярославской областях, в чем могли не раз убедиться потом побывав в этих регионах. То для родившихся в кОстанае начала, середины девяностых и далее и ходивших там в детский сад, уехавших потом, и формировавшихся уже в других местах, Костанай выглядит беспросветной дичью.
Примерно как для студента МХТИ, Физтеха, Бауманки или других прогрессивных технических ВУЗов вдруг оказаться в одичалом и ушатанном райцентре самого запущенного региона, с полнейшей одичалостью на улицах во всей красе. Школьник инновационных школ на пике знаний, участник олимпиад и обитатель всевозможных "Эксперементариумов" уже не понимает в большинстве случаев образ мыслей вот этого вот "райцентровского" кривого подобия образования. Они на разных языках говорят, разговаривая вроде почти на одном. Ну примерно как инженер, занимающийся математическими процессами в ускорителях частиц, или приводами летательных аппаратов, может поговорить с молодым таджиком, кладущим тротуарную плитку, у него на это хватит усилий, но общих тем будет не очень много для общения.
Школа № 13 в ближайшие дни должна стать пятой школой со шкафчиками. Закупали специально для мобильных телефонов. Школа малокомплектная, поэтому приобрели и для начального, и для среднего звеньев. Потратили 500 000 тенге. Источник:
Серый волк: Если мы, выросшие в позднем СССР, воспринимали свой Кустанай, как вполне приличный город с развитием и образованием заметно более качественным, чем допустим в Тверской, Смоленской или Ярославской областях, в чем могли не раз убедиться потом побывав в этих регионах. То для родившихся в кОстанае начала, середины девяностых и далее и ходивших там в детский сад, уехавших потом, и формировавшихся уже в других местах, Костанай выглядит беспросветной дичью.
dvb: Серый волк: Если мы, выросшие в позднем СССР, воспринимали свой Кустанай, как вполне приличный город с развитием и образованием заметно более качественным, чем допустим в Тверской, Смоленской или Ярославской областях, в чем могли не раз убедиться потом побывав в этих регионах. То для родившихся в кОстанае начала, середины девяностых и далее и ходивших там в детский сад, уехавших потом, и формировавшихся уже в других местах, Костанай выглядит беспросветной дичью.
Мда Старческие комплексы на лицо ну или на морду Уехали они из Костанай такие важные и праведные и тут сразу библиотек не осталось и книжные магазины пропали и без них тут сразу и образование плохое и вообще люди глупые Ведь ОНИ же уехал)) А все кто родился в 90ые и выпустился из школы в Костанае по их мнению оочень отстают в образовании от сборщиков кухонь,ой или кто там серый? Фотограф помоек и туалетов?) Вообще грустно и печально что этот якобы правдолюбец и остальные многие поуеховшие на деле просто закомплексованные старые люди у которых остаток жизни посвящен на изрыгание желчи на бывший свой город и на земляков А и да Тайминг у них ещё стоит по всей видимости, когда на форуме тишина и скучно то тут сразу и они появляются со своими простынками о своей жизни) НГ хватит приплачивать серому он давно уже мебель)
Похоже у меня получается вызывать не только дождь, снег, ветра и прочие погодные явления, но и дистанционно троллей с номерочками из тьмутаракани!
Бегает тролль вприпрыжку по этой приютившей его газете за моими комментариями! Ну правда сказать тролль пока такой... задохленький, туповатенький. Не жирный! Совсем не жирный!!! Конечно не читаю. И даже не вижу в основном его выворачиваний наизнанку благодаря сломанному и переписанному дополнению к браузеру, можно сделать вместо его постов просто пустое место, каким он собственно является. Но если отключить и посмотреть такая феерическая дурь за деньги его насяльника Талиба
Кстати если кто хочет посмотреть как нанимают на работу в форум НГ троллей. Питерская девушка вот тут ниже прямо точнейшим образом показала.
Хоть стойте хоть падайте один в один Наш троллепипед из НГ!!! ПрОсТо стопроцентное совпадение!
Кто посмотрел ролик выше, не забудьте правильной питерской девушке Масяне лайк поставить за показ нашего энгэшного троллепипеда! Там всего 37 тыс лайков на два с половиной миллиона просмотров про такое интересное качественно описанное и точно совпадающее с номерковым оригиналом троллеявление!
Если же вернуться от глуповатого троллепипа к теме....
А почему никто не задаётся вопросами?
А как например в других странах? Заставляют их управления ликвидации образования ходить и собирать в контейнер телефоны детей?
НГ? Вы журналисты или троллесодержатели? Где кстати моя оплата?
Где работа по анализу как в разных странах, муниципалитетах, кишлаках, городах обстоит с использованием мобильных в школах?
В обычных школах, в инновационных для выращивания специалистов? В гимназиях. Кажется и у вас есть одна с именем Горького. Как дети относятся к этому? Наколько разно воспринимают дети этот идиотизм скажем в гимназии и на окраине?
Где интересные и забойные полярные в мнениях и забавные интервью с школьниками? Где раскрытие темы?
Я вам не Ольга Колоколова, светлая ей память, но скажу двойка вам жирная за слабое раскрытие!
И потом вы же тут инновации в этом регионе!
Где анализ наконец этой химии!
Где активные ссылки на методические материалы тех кто смог наладить и внедрить инновации в школы??????
Где анализ того, как повлияет на психологию ребёнка превращение учителя в того, кто отбирает у тебя ТВОЁ средство общения и окно в мир?
Получится ли у отдела ликвидации образования разрушить взаимоотношения ученик - преподаватель дающий знания, и трансформировать в опасные ряды ученик - ненавистный надзиратель отбирающий телефоны?
Насколько превращение учительницы в ненавистного надзирателя на коробке с телефонами может приблизить шуттеры?
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать