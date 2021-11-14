Отправлено: - 08:57

- С января по март ....... было перевезено более 19 000 человек. В среднем в месяц маршрутом пользовалось около 3 000 человек.

Цитата:Написано "в месяц" а не "за сутки". Что тоже не сходится математически.Если за 3 месяца 19 000, то в день чуть больше 20 человек.Сколько рейсов в день? Если будет маршрут ходить регулярно по графику, то пассажиропоток вырастет.Так же и №24 когда-то начинал с газельки и мало загруженным.