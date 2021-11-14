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≡ 30-40 тенге за 1 куб. м. - Тариф за воду в поселках утвердили на сессии маслихата Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42827
30-40 тенге за 1 куб. м. - Тариф за воду в поселках утвердили на сессии маслихата Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 08:02
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Обсуждение прошло в формате онлайн сегодня, 12 ноября. В работе сессии приняли участие 23 из 33 депутатов. Еще один вопрос сессии - признание автобусного маршрута Тобыл - Заречное социально значимым.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2166
30-40 тенге за 1 куб. м. - Тариф за воду в поселках утвердили на сессии маслихата Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 08:02
#1
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За три месяца перевезено более 19 000 человек. Делим 19 000 на число 3, получаем 6 333 человек в месяц или 211 человек в день, но никак не около 3 000 как утверждает зам.акима.
Наверное, это закономерность: и у министров по экономике и у зам.акимов с математикой не всё в порядке. Подгонять цифры к докладу надо тоже уметь.

[Исправлено: ACROS, 14.11.2021 - 08:03]
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
542
Re: 30-40 тенге за 1 куб. м. - Тариф за воду в поселках...
Отправлено: 14.11.21 - 08:57
#2
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Цитата:
- С января по март ....... было перевезено более 19 000 человек. В среднем в месяц маршрутом пользовалось около 3 000 человек.

Написано "в месяц" а не "за сутки". Что тоже не сходится математически.
Если за 3 месяца 19 000, то в день чуть больше 20 человек.
Сколько рейсов в день? Если будет маршрут ходить регулярно по графику, то пассажиропоток вырастет.
Так же и №24 когда-то начинал с газельки и мало загруженным.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2166
30-40 тенге за 1 куб. м. - Тариф за воду в поселках утвердили на сессии маслихата Костанайской области
Отправлено: 14.11.21 - 18:46
#3
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Цитата:
serg kost:
Если за 3 месяца 19 000, то в день чуть больше 20 челове


Наверное не только министр и зам.акима не дружат с математикой.
В одном месяце 30 дней, в трёх месяцах 90 дней, так вроде, или спросить у Ведлер?? Дни вроде не переводили, не добавляли и не сокращали.
Около 19 000 пассажиров за ТРИ месяца - утверждает зам.акима района.
19 000 / 90 дней = 211 пассажиров в день, но ни как не 20 человек.
Можно узнать у Добринцова стоимость проезда и узнаем среднею дневную выручку одного автобуса.
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