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≡ 120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о проделанной работе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42827
120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о проделанной работе
Отправлено: 14.11.21 - 12:26
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Восстановили тротуар по улице Горняков – отчитывается чиновник на брифинге. Да не просто восстановили, а положили брусчатку. Никогда на этой улице никто не клал брусчатку, а вот в сентябре этого года взяли да уложили! Здорово, правда?!
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D
§ Don Julio
(Пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
25
Re: 120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о...
Отправлено: 14.11.21 - 12:26
#1
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Цитата:
Но, на мой взгляд, это сто двадцать шагов позора для рудненских чинуш. Уже не позорились бы и не провозглашали о том, что они что-то сделали

Непонял. А в чем позор-то?
Автор уличил, что чиновники неправильно отчитались и должен быть 121 шаг?
Или брусчатка неправильной формы?
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
27
Re: 120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о...
Отправлено: 14.11.21 - 15:27
#2
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Бесполезно писать . Какой смысл
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11706
120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о проделанной работе
Отправлено: 14.11.21 - 17:01
#3
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Цитата:
Мс18:
Бесполезно писать . Какой смысл

Вообще никакого! :lol:
Это же удивительные рудненские колёсные акимы!

Когда-то не очень давно они все деньги города вбухали в огромное китайское поддельное колесо.
Естественно им было не до улиц и тем более не до тротуаров, и тем более не до тротуаров по которым люди ходят!

Автор наивно полагает, упоминая наверное для приезжих акимов, что это первая улица города. Надеется, что вдруг их колёсная совесть неожиданно проснется в дорогой японской жоповозке. Выйдет совесть из дорогого прекрасного Крузака прямо в лужу и пролепечет пережевывая свежего омара от лучшего шефповара: "дачтожэтоделаетсятотакое! Глядитека на нашем покрытиямана лужа?" :lol:

https://v-nayke.ru/wp-content/uploads/2016/11/history-caveman-invention.jpg

[Исправлено: Серый волк, 14.11.2021 - 14:05]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11706
120 шагов позора - О том, как чиновники Рудного отчитались о проделанной работе
Отправлено: 14.11.21 - 17:10
#4
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Они очень правильно назвали это деяние: " БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ "
И никакой суд не подкопается!
Это у нас творческая реализация художественной композиции "Брусчатое покрытие".
Ми художники акиматских академий так видим!

А все кто говорят, что это сделано рукожопами и воришками идут лесом!
И нехорошо делат тот, хто изобретает гибриты всякий этого выражений типа "рукожоповоришки" :-)

Ми хз это самое.

Художники!!!!

Художники Брусчатых покрытий!

Клянемся совещаний кто их считал! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.11.2021 - 14:13]
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