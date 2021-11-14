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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 81 из 81«1...798081
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5371
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 16:12
#1201
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Цитата:
drakon:
Марик, ты знаешь, что рыбу, тоже едят, ножом и вилкой

А косточки кто отдирает, особенно те тройные что в мякоти?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23286
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 16:21
#1202
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Цитата:
111:
А косточки кто отдирает,

Ты, ножом и вилкой... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5371
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 16:25
#1203
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Цитата:
drakon:
Ты, ножом и вилкой

Это наверно очень тяжело..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23286
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 16:51
#1204
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Цитата:
111:
Это наверно очень тяжело..

Первый раз, всегда - тяжело.
Потом - привыкаешь... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11069
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 16:54
#1205
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Цитата:
maxsaf:
то где-то глубоко внутри сидит ощущение, что Германия победила в итоге. Как таг?

Просто надо отделять зерно от плевел
У немцев и до войны были такие деревни
И во время войны,и после войны
Только асфальт может ещё застелили
А в России,Украине и у нас как был хутор,колхоз,аул так и остался
И победа тут большой роли не сыграла
Как говорится Немцы от этого поражения не сильно то и грустят
А вот постсовку очень по мозгам бьёт та победа уже скоро 100 летней давности
Цитата:
Don Julio:
А пиражки? А пельмени? Борч? Шти?

Пирожки пироги так и есть
Пельмени русские есть начали совсем недавно
Борщ украинский
А щи кто сейчас готовит? Ну даже если готовят в некоторых семьях то в Иван Васильевиче то их нет))

Цитата:
Don Julio:
Тогда ещё не жил, соответственно, возможно невкурсах, какой сорт риса клали в плов. Длиннозерный или пропаренный. Из ашана или из астыкжана. Вопрос открытый.

Длинозерный ферганский
Цитата:
Don Julio:
Амптратор раскрывая зубами пачку "Красной чашки", ответсвует-кяпиточку бы!

Да и ещё Японию с Кореей подсадили
Цитата:
serg kost:
Ты про Казахстан сейчас?

И Казахстан в том числе
Но в первую очередь о беснующейся Рашке
Цитата:
serg kost:
А это точно русские их убили? А может германские нацисты, которых ты пытаешься обелить?

О ну давай пожалуйся родственнику в КГБ
За обеление нацизма
У вас же сейчас так
Рассуждать на тему ВОВ это табу
Церковный запрет запрещает рассуждать о Христе))))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11069
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 16:57
#1206
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Цитата:
ACROS:
Казахские футболисты встали в ряд с Кипром и прочими третьеразрядными сборными.

Кипр не плохая страна такая
Цитата:
ACROS:
мы не Южная Америка: у нас были , есть и будут : - силовые виды спорта - борьба, бокс, штанга

На боксе много денег не заработаешь
Не популярный вид спорта у масс
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