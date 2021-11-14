Цитата:
maxsaf:
то где-то глубоко внутри сидит ощущение, что Германия победила в итоге. Как таг?
Просто надо отделять зерно от плевел
У немцев и до войны были такие деревни
И во время войны,и после войны
Только асфальт может ещё застелили
А в России,Украине и у нас как был хутор,колхоз,аул так и остался
И победа тут большой роли не сыграла
Как говорится Немцы от этого поражения не сильно то и грустят
А вот постсовку очень по мозгам бьёт та победа уже скоро 100 летней давности
Цитата:
Don Julio:
А пиражки? А пельмени? Борч? Шти?
Пирожки пироги так и есть
Пельмени русские есть начали совсем недавно
Борщ украинский
А щи кто сейчас готовит? Ну даже если готовят в некоторых семьях то в Иван Васильевиче то их нет))
Цитата:
Don Julio:
Тогда ещё не жил, соответственно, возможно невкурсах, какой сорт риса клали в плов. Длиннозерный или пропаренный. Из ашана или из астыкжана. Вопрос открытый.
Длинозерный ферганский
Цитата:
Don Julio:
Амптратор раскрывая зубами пачку "Красной чашки", ответсвует-кяпиточку бы!
Да и ещё Японию с Кореей подсадили
Цитата:
serg kost:
Ты про Казахстан сейчас?
И Казахстан в том числе
Но в первую очередь о беснующейся Рашке
Цитата:
serg kost:
А это точно русские их убили? А может германские нацисты, которых ты пытаешься обелить?
О ну давай пожалуйся родственнику в КГБ
За обеление нацизма
У вас же сейчас так
Рассуждать на тему ВОВ это табу
Церковный запрет запрещает рассуждать о Христе))))