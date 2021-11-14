Отправлено: - 16:54

maxsaf:

то где-то глубоко внутри сидит ощущение, что Германия победила в итоге. Как таг?

Don Julio:

А пиражки? А пельмени? Борч? Шти?

Don Julio:

Тогда ещё не жил, соответственно, возможно невкурсах, какой сорт риса клали в плов. Длиннозерный или пропаренный. Из ашана или из астыкжана. Вопрос открытый.

Don Julio:

Амптратор раскрывая зубами пачку "Красной чашки", ответсвует-кяпиточку бы!

serg kost:

Ты про Казахстан сейчас?

serg kost:

А это точно русские их убили? А может германские нацисты, которых ты пытаешься обелить?

Цитата:Просто надо отделять зерно от плевелУ немцев и до войны были такие деревниИ во время войны,и после войныТолько асфальт может ещё застелилиА в России,Украине и у нас как был хутор,колхоз,аул так и осталсяИ победа тут большой роли не сыгралаКак говорится Немцы от этого поражения не сильно то и грустятА вот постсовку очень по мозгам бьёт та победа уже скоро 100 летней давностиЦитата:Пирожки пироги так и естьПельмени русские есть начали совсем недавноБорщ украинскийА щи кто сейчас готовит? Ну даже если готовят в некоторых семьях то в Иван Васильевиче то их нет))Цитата:Длинозерный ферганскийЦитата:Да и ещё Японию с Кореей подсадилиЦитата:И Казахстан в том числеНо в первую очередь о беснующейся РашкеЦитата:О ну давай пожалуйся родственнику в КГБЗа обеление нацизмаУ вас же сейчас такРассуждать на тему ВОВ это табуЦерковный запрет запрещает рассуждать о Христе))))