Отправлено: - 16:19

Я ради ответа лично Вам приняла решение зарегистрироваться на сайте) Реклама действительно была, и на сайте филармонии, и в аккаунте оркестра в Инстаграме. Наверное, месяц мы точно рекламировали )) Сейчас все мероприятия надо отслеживать в интернете, бумажные афиши практически никто не используют уже. Да и НГ регулярно анонсирует культурные мероприятия каждый четверг. Вот глядите, было!Вы иногда посматривайте рубрику НашАфишка, там вся информация по культурным и спортивным мероприятиям имеется.