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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:14
Цитата:
Решил поумничать? Давай тогда цитату, вместе разберем
Уже не ваш земляк:
Всё с тобой понятно - ты тоже не отвечаешь за свои слова.
Всё с тобой понятно - ты тоже не отвечаешь за свои слова.
Решил поумничать? Давай тогда цитату, вместе разберем
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:17
Цитата:
А вы че с первым в разводе что-ли? На меня наваливали вдвоем, что я аж подумал: вот пара, загляденье. Дружные такие. Или ты потихоньку начинаешь приходить в себя и вспоминать, кто свой, кто чужой?
Уже не ваш земляк:
Оцифрованный №2?!
Оцифрованный №2?!
А вы че с первым в разводе что-ли? На меня наваливали вдвоем, что я аж подумал: вот пара, загляденье. Дружные такие. Или ты потихоньку начинаешь приходить в себя и вспоминать, кто свой, кто чужой?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:21
Цитата:
У меня в огороде хрена дохрена, тупо пропадает. Надо наверное попробовать добавить в следующую партию огонька.
[Исправлено: maxsaf, 14.11.2021 - 14:21]
elektron:
Вместе с чесноком
Вместе с чесноком
У меня в огороде хрена дохрена, тупо пропадает. Надо наверное попробовать добавить в следующую партию огонька.
[Исправлено: maxsaf, 14.11.2021 - 14:21]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 644
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:34
Цитата:
Для альтернативно одарённых нудных машинистов дерьмового поезда - никогда не был другом Оцифрованного!Единственный раз я был одного с ним мнения, когда он написал, что встретит куатоподобных с молотком.Я тогда даже написал, что если и дальше будет так себя вести, то я его уважать начну.
Но про тебя скажу - это же как надо накосячить с хохлами, чтобы настроить против себя ВСЕХ!
ПыСы. А 30 миллионов украинцев сказали тебе "дякую!" за твою за них битву?!
maxsaf:
Для альтернативно одарённых нудных машинистов дерьмового поезда - никогда не был другом Оцифрованного!Единственный раз я был одного с ним мнения, когда он написал, что встретит куатоподобных с молотком.Я тогда даже написал, что если и дальше будет так себя вести, то я его уважать начну.
Но про тебя скажу - это же как надо накосячить с хохлами, чтобы настроить против себя ВСЕХ!
ПыСы. А 30 миллионов украинцев сказали тебе "дякую!" за твою за них битву?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:12
Цитата:
А я скромный, не афиширую это
Цитата:
Ну сколько можно на одни и те же грабли прыгать? Хотя пофиг - прыгай
Уже не ваш земляк:
А 30 миллионов украинцев сказали тебе "дякую!" за твою за них битву?!
А 30 миллионов украинцев сказали тебе "дякую!" за твою за них битву?!
А я скромный, не афиширую это
Цитата:
Уже не ваш земляк:
чтобы настроить против себя ВСЕХ!
чтобы настроить против себя ВСЕХ!
Ну сколько можно на одни и те же грабли прыгать? Хотя пофиг - прыгай
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:16
Цитата:
А ты, я гляжу, до сих пор мимо этой темы пройти спокойно не можешь. Тебя эта тема заводит? испиши обои этим словом, хуже то у тебя все равно от этого не станет
[Исправлено: maxsaf, 14.11.2021 - 15:17]
Уже не ваш земляк:
Но про тебя скажу - это же как надо накосячить с хохлами
Но про тебя скажу - это же как надо накосячить с хохлами
А ты, я гляжу, до сих пор мимо этой темы пройти спокойно не можешь. Тебя эта тема заводит? испиши обои этим словом, хуже то у тебя все равно от этого не станет
[Исправлено: maxsaf, 14.11.2021 - 15:17]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:18
Цитата:
Моя всегда почти делает с Хреном..
drakon:
попробуй, его сделать с хреном
попробуй, его сделать с хреном
Моя всегда почти делает с Хреном..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:24
О, колесо то крутится вертится...
Надо как нибудь покататься, в кабинках наверно обогреватели стоят..
Надо как нибудь покататься, в кабинках наверно обогреватели стоят..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:29
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:49
Цитата:
Где ножи, вилки?...
111:
Скромный завтрак от 111го..
Скромный завтрак от 111го..
Где ножи, вилки?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:51
Цитата:
Думал яйца без ножей едят, а вилкой тоже не взять, оно жидкое..
drakon:
Где ножи, вилки?..
Где ножи, вилки?..
Думал яйца без ножей едят, а вилкой тоже не взять, оно жидкое..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:54
Цитата:
С нодом и вилкой. Ты - поробуй...
111:
Думал яйца без ножей едят,
Думал яйца без ножей едят,
С нодом и вилкой. Ты - поробуй...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:56
Цитата:
Завтра постараюсь, буду только белой вороной в доме наверно..
drakon:
Ты - поробуй...
Ты - поробуй...
Завтра постараюсь, буду только белой вороной в доме наверно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:57
О, у жены то вилка смотрю стоит..
Думал она тоже ложкой..
Думал она тоже ложкой..
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