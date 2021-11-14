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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 80 из 80«1...787980
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14026
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:14
#1186
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Всё с тобой понятно - ты тоже не отвечаешь за свои слова.

Решил поумничать? Давай тогда цитату, вместе разберем ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14026
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:17
#1187
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Оцифрованный №2?!

А вы че с первым в разводе что-ли? На меня наваливали вдвоем, что я аж подумал: вот пара, загляденье. Дружные такие. Или ты потихоньку начинаешь приходить в себя и вспоминать, кто свой, кто чужой? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14026
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:21
#1188
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Цитата:
elektron:
Вместе с чесноком

У меня в огороде хрена дохрена, тупо пропадает. Надо наверное попробовать добавить в следующую партию огонька.

[Исправлено: maxsaf, 14.11.2021 - 14:21]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
644
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:34
#1189
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Цитата:
maxsaf:

Для альтернативно одарённых нудных машинистов дерьмового поезда - никогда не был другом Оцифрованного!Единственный раз я был одного с ним мнения, когда он написал, что встретит куатоподобных с молотком.Я тогда даже написал, что если и дальше будет так себя вести, то я его уважать начну.
Но про тебя скажу - это же как надо накосячить с хохлами, чтобы настроить против себя ВСЕХ!
ПыСы. А 30 миллионов украинцев сказали тебе "дякую!" за твою за них битву?!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14026
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:12
#1190
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А 30 миллионов украинцев сказали тебе "дякую!" за твою за них битву?!

А я скромный, не афиширую это ;-)

Цитата:
Уже не ваш земляк:
чтобы настроить против себя ВСЕХ!

Ну сколько можно на одни и те же грабли прыгать? Хотя пофиг - прыгай :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14026
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:16
#1191
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Но про тебя скажу - это же как надо накосячить с хохлами

А ты, я гляжу, до сих пор мимо этой темы пройти спокойно не можешь. Тебя эта тема заводит? :lol: испиши обои этим словом, хуже то у тебя все равно от этого не станет :lol:

[Исправлено: maxsaf, 14.11.2021 - 15:17]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:18
#1192
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Цитата:
drakon:
попробуй, его сделать с хреном

Моя всегда почти делает с Хреном..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:24
#1193
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О, колесо то крутится вертится...
Надо как нибудь покататься, в кабинках наверно обогреватели стоят..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:29
#1194
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Скромный завтрак от 111го..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23283
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:49
#1195
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Цитата:
111:
Скромный завтрак от 111го..

Где ножи, вилки?... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:51
#1196
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Цитата:
drakon:
Где ножи, вилки?..

Думал яйца без ножей едят, а вилкой тоже не взять, оно жидкое..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23283
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:54
#1197
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Цитата:
111:
Думал яйца без ножей едят,

С нодом и вилкой. Ты - поробуй... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:56
#1198
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Цитата:
drakon:
Ты - поробуй...

Завтра постараюсь, буду только белой вороной в доме наверно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 15:57
#1199
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О, у жены то вилка смотрю стоит..
Думал она тоже ложкой..
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