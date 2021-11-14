Отправлено: - 15:12

Уже не ваш земляк:

А 30 миллионов украинцев сказали тебе "дякую!" за твою за них битву?!

Уже не ваш земляк:

чтобы настроить против себя ВСЕХ!

Цитата:А я скромный, не афиширую этоЦитата:Ну сколько можно на одни и те же грабли прыгать? Хотя пофиг - прыгай