Отправлено: - 11:58

abaika95:

Если узбеки 500 лет назад ели плов то и сейчас едят Китайцы ели свою лапшу и сейчас едят В Италии пиццу ещё с римской империи знают Шотландцы с древних времён Хаггис едят А у русских что? Пироги может быть только

Цитата:Интересно, что существо ЭТИМ хотело сказать?Не знало или знало, что ели русские 500 лет назад? Когда леса в их землях кишели зверемя, а реки рыбой?А сейчас не едят?Для чего рассусоливал, бред нёс?Хоть чем-то русских уколоть? ("Вот ведь какие убогие, даже национальных блюд у них нет"?)Уровень Абайки95!