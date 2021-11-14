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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 79 из 80«1...77787980»
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2700
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 11:58
#1171
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Цитата:
abaika95:
Если узбеки 500 лет назад ели плов то и сейчас едят Китайцы ели свою лапшу и сейчас едят В Италии пиццу ещё с римской империи знают Шотландцы с древних времён Хаггис едят А у русских что? Пироги может быть только


Интересно, что существо ЭТИМ хотело сказать?
Не знало или знало, что ели русские 500 лет назад? Когда леса в их землях кишели зверемя, а реки рыбой?
А сейчас не едят?
Для чего рассусоливал, бред нёс?
Хоть чем-то русских уколоть? ("Вот ведь какие убогие, даже национальных блюд у них нет"?)
Уровень Абайки95!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 12:35
#1172
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У Драга в профиле
Последний вход:04.11.21 13:22
Хотя он тут каждый день.
Мож это Барбара за него выходит?))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4412
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 12:50
#1173
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Цитата:
maxsaf:
У Драга в профиле

---- Так уже спрашивали про это. Просто он не выключает комп - он же тоже уже отвечал.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14171
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 12:55
#1174
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Цитата:
maxsaf:
Драга в профиле Последний вход:04.11.21 13:22


при этом входит и выходит тоже с форума
раз вышел, значит вышел.
зашел - должен быть вход отмечен.
время же поминутно фиксируется.
вот сейчас он вышел.
давно это видел, не только него, у всех практически.
тут вопрос, последний вход куда-на сайт, на форум или еще куда?
если я с разных устройств и разных мест вхожу, то тут что читается последним входом? если без авторизации и с разных айпи

[Исправлено: alex_60, 14.11.2021 - 13:15]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 13:26
#1175
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Цитата:
Гога:
Так уже спрашивали про это. Просто он не выключает комп - он же тоже уже отвечал.

Да я прикалываюсь, просто заметил, что он уже успел с донжуаном или как там его, подружиться. Шустрый :lol:
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
643
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:00
#1176
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Цитата:
maxsaf:

Тебе казахский уже чужеродным стал?
---
И это спрашивает тот, кто своего родного языка не знает.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:00
#1177
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Цитата:
таноми52:
Когда леса в их землях кишели зверемя, а реки рыбой?

Самый главный вопрос - кто придумал "огонек"? Я кучу соусов перепробовал, достойной замены так и не нашел. Есть конечно один минус - запах чеснока. Но в эру ковида это не актуально :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:03
#1178
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
-- И это спрашивает тот, кто своего родного языка не знает.

Ты же вроде игнорить меня собирался и остальных на это подбивал. Все, на что тебя хватило, да? Никто больше с тобой не разговаривает, и тебе приходится ко мне обращаться? :lol:
Тьфу на тебя три раза :lol:

[Исправлено: maxsaf, 14.11.2021 - 14:04]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23280
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:04
#1179
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Цитата:
maxsaf:
Есть конечно один минус - запах чеснока

А ты, попробуй, его сделать с хреном... :lol: ;-)
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
643
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:06
#1180
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Цитата:
maxsaf:

Тьфу на тебя три раза
---
А где же состав с фекалиями?!
ПыСы. Отныне ты для меня - машинист дерьмового поезда.Нудный машинист.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:07
#1181
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Цитата:
drakon:
А ты, попробуй, его сделать с хреном...

Вместо чеснока, или вместе с чесноком?
Я помню батька делал какой-то соус с хреном, называл его "хреновина". Состав не помню, надо бы спросить
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:09
#1182
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А где же состав с фекалиями?!

Не знаю, жди. Я же не говорил, что это будет мой состав :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8126
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:11
#1183
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Цитата:
maxsaf:
Вместо чеснока, или вместе с чесноком?

Вместе с чесноком, у нас в русском магазине готовый продаётся, тоже хреновина называется почему то, хотя я енто снадобье, как огонёк по вкусу помню. А вот огонёк, что продают, как то не по вкусу пришёлся. ;-)
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
643
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:11
#1184
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Цитата:
maxsaf:

Не знаю, жди. Я же не говорил, что это будет мой состав
---
Всё с тобой понятно - ты тоже не отвечаешь за свои слова.Оцифрованный №2?!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.11.21 - 14:13
#1185
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Цитата:
elektron:
А вот огонёк, что продают, как то не по вкусу пришёлся.

Это не по феншую такое покупать. Только хенд мейд должно быть ;-)
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